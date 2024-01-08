Корейские ракеты испытывают на украинцах. Почему России не хватает своих вооружений

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Видел такой вопрос в ФБ — "Почему россияне покупают ракеты у Северной Кореи, если у них есть собственные и их выпуск растет?".

Отвечаю.

В целом, масштабирование производства именно ракет является одной из самых сложных задач для РФ. Производство ракет сейчас на максимуме, и кратно увеличить производство россияне так просто и быстро не могут. А запрос на количество ракет есть, потому что мы видим, что РФ пытается перегрузить нашу ПВО.

В общем, масштабирование российского ВПК, несмотря на многочисленные вливания денег, идет в РФ рандомно. Это связано с коррумпированностью России.

Да, действительно, мы видим, к сожалению, удачные кейсы масштабирования производства или создания нового с нуля — как "Алабуга" и мопеды, "Орланы", "Ланцеты", производство фпв-дронов, УМПК для ФАБ. Хотя, по сути, локализация производства изделий других стран, иногда с лицензией, как у мопедов, иногда без, как у "Орланов". Но не надо забывать, что кроме этого, есть "Армата", которых должно было быть уже 1200 штук на вооружении. А их нет. И "Армата" — это же платформа, должны были строиться и бронемашины на той базе, и САУшки, и много чего. И ничего нет в товарных количествах. Как нет результатов с ракетой на ядерных дровах "Буревестником", межконтинентальным "Сарматом", гиперзвуковым противокорабельным "Цирконом", боевым лазером "Пересветом", Су-57, новыми Ка и так далее. Есть задержки по С-500 "Прометей". Не говорю уже о рациях и вообще военной связи, там эволюция и масштабирование производства идут очень медленно. Даже производство авиационных ракет "воздух-земля" наращивается очень медленно. Аналогично — с противотанковыми ракетами для Ка.

Где-то попадаются толковые менеджеры, и есть результат. Где-то — коррумпированные воры, и деньги просто исчезают, а на выходе — очередной "анало говнет". Власти России бросают деньги в производителей, но результат непредсказуем.

Россия и КНДР поняли друг друга

Власти России, к сожалению, действуют разумно. Если у тебя есть миллиард долларов на масштабирование производства ракет, то тратить их на построение нового завода — это риск. И время. Власти РФ знают о своей стране. Гораздо быстрее те ракеты можно купить у ПК или у Ирана. Ракеты будут завтра. Но и здесь есть риск, что те ракеты будут плохого качества. Потому что доверять результатам корейских или иранских испытаний Россия может где-то так же, как результатам собственных испытаний.

Поэтому Россия закупила тестовую партию северокорейских ракет и теперь пытается их проверить. По результатам проверки они уже будут решать, масштабировать ли собственное производство, или тупо заказывать у Кима. Возможно, денег у них хватит и на то, и на то, в таком случае ракеты Кима будут подстраховкой, на случай, если производство собственных ракет стремительно наращивать не получится.

При этом, корейские заводы уже есть и уже готовы производить большое количество ракет. И с этими заводами НИЧЕГО не произойдет. Дополнительные санкции на режим Кимов производство не остановят. Нападать на Северную Корею также никто не будет, потому что, может, у них уже ядерное оружие есть на вооружении. Ну, и Киму всегда нужна валюта. Или бартер.

Здесь есть вопрос, врет ли российский генштаб сам себе об эффективности ракет. То есть, если они действительно думают, что все их ракеты попадают в цель, если они так заявили, то и ракеты Кима у них пройдут по тестам, как эффективные.

В общем, использование северокорейских ракет для нас является плохой новостью, потому что у ГШ РФ теперь есть "план Б". Какие-то ракеты точно будут.

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