2023-й – рік прориву для БПЛА. Як ЗСУ зробили дрони найважливішою зброєю війни

За минулий рік підрозділи БПЛА стали найважливішими в структурі ЗСУ — і дуже важливим чинником успіху. Військовослужбовець Єгор Фірсов розповідає, як вони живуть і завдають шкоди ворогові.

Мене зараз тішать деякі позитивні тенденції.

Перше — моральний дух у підрозділах ударних БПЛА на найвищому рівні. Це ті хлопці, які палять техніку, можуть наочно побачити свої результати, — це додає суттєвої мотивації. Результати своєї роботи ми можемо відправити друзям як свідчення, що на фронті ми були не дарма. Я й сам, коли зустрічаюся з кимось у тилу, із задоволенням відкриваю телефон із відео та фото й починаю в деталях усе розповідати.

Підрозділ БПЛА занурений у глибоку інтелектуальну роботу, і відверто — у наших ротах є більші можливості відновлюватися, ніж у піхотинців, що дає стабільний емоційний стан.

Другий момент — це те, що 2023 рік став роком технологічних проривів. У бригад з’явилися власні лабораторії, власні тактики застосовування БПЛА, ми самі виготовляємо антени, деякі розробляють власні системи РЕБ. Ми мріємо та на повному серйозі з аргументами сперечаємося, як у теорії застосувати дрон, щоб збити ворожий літак. Урешті ці дискусії та практика призведуть до практичних рішень. Хтось таки це зробить першим.

Коли на полі бою знаходиться "смачна" ціль, між підрозділами є запеклі перегони, хто ж таки уразить її першим. І круто, коли по ворожому танку в одну хвилину прилітає одразу три дрони від різних підрозділів.

Потім, правда, є суперечки, на кого все-таки це ураження записувати. Але то вже другорядне, нас це суттєво не бентежить.

Іде робота з налаштування дронів

Усі ці досягнення, звичайно, скоріше, усупереч обставинам. Просто війна та бідність змусила всіх бути творчими, щось вигадувати, урешті просто починати вчити фізику за 8-й клас.

Без жартів, один із наших командирів відділення майже кожен день відкриває лекції для дітей із фізики, щоб краще розуміти, як функціонує радіохвиля.

Потім Паха екзаменує і нас, ставлячи по ходу роботи різні запитання.

Усе це говорить, що десятки тисяч військовослужбовців понесуть цей досвід далі — учити інших, масштабувати виробництва, відкривати нові, можливо, такі, які будуть конкурентними у світі.

Це так вам пару слів, щоб бачили круті позитивні тенденції, а не концентрувалися виключно на "зраді".

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