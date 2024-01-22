Пекло в Ленінградській області. Якими є реальні наслідки удару українських дронів по газовому терміналу
Український дрон вивів з ладу найважливіший нафтогазовий термінал у Ленінградській області. Це приємно саме собою, але журналіст-міжнародник Ростислав Демчук вказує на те, що ще важливіше: такі удари стають тенденцією.
Вісткy про влучання українських безпілотників по нафто- і газотерміналах виробничого комплексу "Новатэк-Усть-Луга" Кінгісепського району Ленінградської області я одержав на початку третьої ночі.
Доки чекав додаткових фото і відеопідтверджень, трохи ознайомився з профілем підприємства "Новатэк-Усть-Луга". Підприємство охоплює доволі велику територію на узбережжі Балтійського моря. Воно складається з причального терміналу та заводу з фракціонування стабільного газового конденсату. У порту стабільний газовий конденсат переробляється у легку та важку нафту, газ (зокрема, авіаційний), дизельну фракцію та мазут.
За попередніми даними, удар безпілотника припав на величезний резервуар із газовим конденсатом. Внаслідок пожежі спалахнули ще два резервуари. Так, протягом першої години після поцілення безпілотником у перший резервуар вигоріло три резервуари, вогонь перекинувся на інші виробничі вузли підприємства і до ранку вогонь знищив 1/3 усього підприємства. З території "Новатэк-Усть-Луга" було евакуйовано понад 150 працівників.
З порту нафто-газового комплексу ООО "Новатэк-Усть-Луга" газовий конденсат прямував у країни Південної Америки та на внутрішній ринок. На цьому сьогодні діяльність підприємства зупинена.
Чудова тенденція. 19-го січня після удару українських безпілотників по нафтобазі у російських Клинцях Брянській області пожежа тривала понад добу і також практично випалила до тла усю нафтобазу.
Цю яскраву і феєричну картину трохи псує той факт, що український дрон зовсім трішки не дотягнув до складів з порохом Тамбовського порохового заводу і військового заводу "Щегловський вал" у Тульській області. Але, як-то кажуть: ще не вечір!
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