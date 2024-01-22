Кожній машині — по РЕБу. Чому українським воїнам потрібний додатковий захист від дронів

Усі фронтові автомобільні системи мають бути негайно забезпечені РЕБ-захистом, наполягає військовослужбовець Єгор Фірсов. Інакше часто українські воїни залишаються безпорадними перед атаками численних російських дронів.

Сучасна війна — це шалена динаміка. У тому числі і в технологіях, і в забезпеченні.

Що вчора не було актуальним, сьогодні стає життєво необхідним.

Пів року тому я писав, що на передовій ми всі їздитимемо, замотані в сітки від ворожих FPV-дронів.

Я розумів тенденцію, хоча тоді застосування дронів ще не було таким масовим.

З’явилося відео, де їдуть хлопці в пікапі. Один із них у багажнику намагається на ходу автоматною стрільбою з автомата відбитись від FPV-дронів, що їх атакують.

Це все має вигляд, як у комп’ютерній грі. Тільки все по-справжньому. І на терезах — життя всієї групи.

До речі, зверніть увагу на період доби — найімовірніше, це вечір. І ворожий дрон був зі спеціальною світлочутливою камерою. А сніг ще й допомагав оператору дрона зробити фон світлішим і сприятливішим для ураження цілі.

До речі, застосування ударних FPV-дронів із нічними камерами зараз уже дуже розповсюджене, особливо на Авдіївському напрямку.

Тим хлопцям пощастило, дрони влучили поряд і не поцілили в авто.

Але в повітрі в цю секунду на фронті літають сотні ворожих FPV-дронів.

І питання, як уберегтися під час пересувань від FPV-дрона, стає вкрай актуальним.

Тому серед забезпечення армії вже кожне (!) авто передової треба обладнувати засобами РЕБ.

Їхня потужність буде невисока, але за рахунок динаміки руху авто такий РЕБ має давити чи хоча б ускладнювати телеметрію дрона.

Раніше екіпажі, пересуваючись у авто на передовій, почувалися умовно більш-менш захищено. Усі побоювалися лише протитанкових-керованих ракет. Жоден мінометний розрахунок чи танк не поцілить у рухому ціль на відстані кілометрів.

Єдине, що треба було враховувати, — це щоб раптово не потрапити під обстріли, де може посікти уламками.

Зараз (у ці місяці) ситуація на полі бою змінюються. Тисячі авто, що мотаються туди-сюди, проводячи щоденні ротації, евакуації, підвози БК тощо, стають усе вразливішими.

І говорю я це не просто як військовий, а як боєць підрозділу, де ми самі чергуємо, щоб уразити рухому ціль ворога, із особовим складом аналізуючи ворожу трасу, яка ще пів року тому вважалася глибоким тилом.

Тому вживання термінових заходів із забезпеченням автомобільних систем РЕБ — украй важливе!

Щоб ми не проґавили фактори, які суттєво впливають на хід війни вже сьогодні та виходять із шаблонів старих військових доктрин.

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