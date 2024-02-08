Ключ до Авдіївки. Як тривають бої на найважливішій ділянці оборони міста

Ситуація під Авдіївкою вступила до "термінальної стадії", за визначенням військового аналітика Костянтина Машовця. Росіяни докладають відчайдушних зусиль, намагаючись перерізати найважливішу комунікацію ЗСУ

Про Авдіївський район оборони ЗСУ (Донецький напрямок). Наскільки я розумію, ситуація там вступила у "термінальну стадію"…

Очевидно, командування противника, в кінці кінців, кілька діб тому таки прийняло для себе рішення щодо основного способу прориву до дороги 00542 та її блокування. Хто забув, то нагадаю — саме по ній, власне, й здійснюється основний обсяг матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) частин та підрозділів ЗСУ, які оперують в Авдіївському районі оборони.

Наскільки я розумію, командування противника саме у блокуванні цієї комунікації на відрізку від Авдіївки до Ласточкиного, на даний момент, й вбачає "ключ до перемоги" у всій своїй Авдіївський операції…

Вирішення цього завдання противник поставив у прямий зв'язок із необхідністю штурмувати\не штурмувати територію Авдіївського коксохімічного комбінату. Звісно, що штурмувати його противнику ну дуже не хотілося. Але прорватися до основної комунікації Авдіївського району оборони ЗСУ, так само… ну дуже, але на цей раз — вже хотілося.

За об'єктивною оцінкою, прорватися ЗА коксохім й перерізати цю комунікацію, противник мав можливість двома основними шляхами:

через Степове — Бердичі, або ще коротше Степове — Орлівка;

або обходячи "коксохім" зі сходу та південного сходу, через садове товариство "Івушка"…

Очевидно, противник обрав саме другий варіант й у відповідності з цим, кілька діб тому розпочав реалізацію основного етапу цього плану.

Ймовірно, його головним сенсом став — прорив оборони ЗСУ й подальше просування передових підрозділів противника зі сходу та південного сходу від території Авдіївського коксохімічного комбінату ("коксохіму") й вихід на рубіж: ресторан "Бревно" — Авдіївська автобаза — центральна частина садового товариства "Івушка" — західний берег Пісочного кар'єру (так званий "Донецький пляж").

Здійснення противником цього плану в реальності, по суті, й буде означати кінець організованої та цілісної оборони м.Авдіївка. І варто сказати, що на сьогоднішній день, противник достатньо близький до досягнення цієї мети.

Його передові підрозділи знаходяться на відстані приблизно 1-1.1 км від Авдіївської автобази та за 1.8 — 2 км від ресторану "Бревно", який, власне, й "запирає" дорогу 00542, по якій йде постачання Авдіївського гарнізону зі східного "кінця"…

ЗСУ максимально ускладнює життя ворогові Фото: Генштаб ЗСУ

Така ситуація склалася не сьогодні й не вчора. Противник вперто, кілька тижнів готував й організовував цей "ривок", зокрема:

явно проводив серію відволікаючих та "відтягуючих" дій у південній та південно-східній частинах Авдіївського району оборони, включаючи той самий "каналізаційний похід". Їхньою головною метою було відтягнути частину сил й засобів Авдіївського "гарнізону" саме на південний фас оборони, бажано у південно-східну частину міста;

активно посилював та доукомплектовував підрозділи 114-ї окремої мототсрілецької бригади 1-го армійського корпусу (АК), із приданими полками територіальних військ та батальйонами мобілізаційного резерву. Передбачалось, що саме цій бригаді противника, посиленій рядом підрозділів 80-го танкового полку (тп) 90-ї танкової дивізії (тд) та 15-ї омсбр, доведеться "йдти у прорив" за вищезазначеним варіантом;

поповнювались активно особовим складом, озброєнням та військовою технікою (ОВТ) також й самі підрозділи 15-ї та 30-ї омсбр противника, які мали підтримувати активні наступальні дії 114-ї омсбр на флангових ділянках, а також "нарощувати зусилля" по основному напрямку;

в рамках підготовки цього "обхідного прориву", противник також організував силами 132-ї та 21-ї омсбр серію атакуючих\штурмових дій обмеженого масштабу по напрямку Красногорівка — Новокалинове, Красногорівка — Новобахмутівка, виявляв певну активність й по дирекції Степове — Бердичі. Очевидно, командування противника у такій спосіб намагалося створити у нашого командування враження, що "коксохим будуть обходити з півночі";

про створення запасів та накопичення предметів МТЗ, включаючи паливо та боєприпаси (особливо артилерійські), годі й нагадувати. Це очевидні речі, противник, за рахунок змін у графіку використання своїх сил й засобів вогневого ураження, спромігся підтягнути їх безпосередньо на передову та поповнити їх запаси у своїх передових підрозділах…

Після проведення всього цього комплексу підготовчих заходів, противник пару діб тому перейшов вищевказаними силами до інтенсивних атак по наступним напрямкам, у відповідності із цим задумом (планом):

Веселе — садове товариство "Івушка" (по обох боках ланцюгу ставків) — 114-а омсбр із приданими силами та засобами;

Кам'янка — Пісочний кар'єр — 114-а омсбр, посилена окремими підрозділами 30-ї омсбр;

Відм. 204.6 — залізничний переїзд південно-східніше "коксохіму" — очевидні, "забезпечуючі" дії правофлангових підрозділів 114-ї омсбр…

На даний момент, противник своїми передовими підрозділами вийшов до північної частини садового товаривства "Івушка" (район Залізничного провулка). Й найближчим часом, очевидно, спробує прорватися у бік шляхопроводу через залізницю в районі вул.Чистякова, розсікаючи таким чином усю систему оборони українських військ у північній частині міста Авдіївка. Також, не виключено, що одночасно з цим послідують масовані атаки противника у бік Пожежно-рятувальної частини №13 м.Авдіївка з півічно-східного напрямку…

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