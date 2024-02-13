Удари по енергетицi відновилися. Навіщо Росія атакує прифронтові міста

Економіст Андріан Прокіп звертає увагу на нову тактику росіян в ударах по енергетичній інфраструктурі. Вона виявилася останніми тижнями і може мати довгострокові наслідки — з розрахунком на наступну зиму.

Після відносно тихих місяців осені та зими, коли лише десятки разів під обстрілами була Курахівська ТЕС, все більше атак спрямовується на інфраструктуру прифронтових регіонів. Наприкінці січня та на початку лютого під ударом опинилась інфраструктура "Укренерго" на Дніпропетровщині — і, як наслідок, було знеструмлення споживачів у Кривому Розі. Одна із підстанцій "Укренерго" на сході була пошкоджена 6 лютого.

Суттєво почастішали випадки руйнування осколками ліній передачі та розподілу електроенергії, а також розподільчих газопроводів. Внаслідок таких атак знеструмлюються десятки тисяч абонентів. Кількість атак та відключень суттєво зросли у лютому. В окремих випадках мали місце перебої із теплопостачанням. Лише 7 лютого пошкоджено два газопроводи у Миколаївській області.

Трагедія у Харкові, коли внаслідок влучань дронів у нафтобазу згоріло 15 будинків та загинуло щонайменше 7 людей. Під ударом був Кременчук і критична енергетична інфраструктура зокрема.

В ніч на 12 лютого під прицільним ударом знову була Дніпропетровщина і Павлоград. Зокрема, ворог прицільно бив по інфраструктурі, яка забезпечує вуглевидобуток. Було знеструмлено 7 шахт і тисяча гірників опинились заблокованими під землею. Окрім цього, знеструмлено промислове підприємство понад 50 тисяч побутових споживачів.

Логіка ворога зрозуміла – вони шукали нову тактику обстрілу. І, вочевидь, такою ново тактикою стало — створювати серйозні проблеми для забезпечення вугіллям. Для нинішньої зими, яка завершується, це фактично не створює загрози. Але знову ж таки, стоїть питання: а як проходитимемо наступну зиму?

На лівобережжі є дефіцит генерації і атаки у регіонах, що близькі до лінії фронту, ще більше посилюватимуть дефіцит та відповідні проблеми. Проводити ремонти у цих регіонах, природно, значно складніше, аніж у відносно мирних. Відтак, складатиметься ситуація, коли у багатьох регіонах немає жодних проблем із електропостачанням, що створюватиме оманливе відчуття про відсутність проблем в енергосистемі.

Але, окрім технічних проблем, варто очікувати нових ворожих ІПСО. Їхня улюблена тактика – розділяти і стравлювати між собою. І от якщо у прифронтових регіонах почнуться серйозні труднощі з електропостачанням, а у інших регіонах їх не буде, то варто очікувати вкидів, спрямованих на спробу розсварити тилові і прифронтові регіони.

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