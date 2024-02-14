Зробити Путіна смішним. Чому США не використовують численні помилки Росії

Росія у своїй складній агресивній грі робить безліч помилок. Експерт із міжнародної політики Майкл Рубін у колонці для Washington Examiner дивується — чому США не використовують це проти Росії, виставляючи її в смішному і безглуздому світлі?

В міру наближення другої річниці російського вторгнення стає зрозумілим одне: рішення президента Росії Володимира Путіна почати війну було помилкою. Те, що Путін вважав дводенною легкою прогулянкою до Києва, тепер перетворилося на війну на виснаження. Росія втратила чверть своїх військ. Ще більше молодих людей тікали від призову в армію. Навіть якщо Росія офіційно оформить аншлюс Донбасу, ціна, завдана престижу та економічному потенціалу Росії, навряд чи виправдає себе.

Президенту Джо Байдену, можливо, не вдалося відмовити Росію від її помилки, але він зміг підняти її ціну. Хоча і популісти, і прогресивні демократи припускають, що гроші, які використовуються для підтримки України, слід витрачати всередині країни, вони помиляються у двох планах. По-перше, Сполучені Штати витрачають більшу частину цих грошей усередині країни, змушуючи працювати американських виробників, а по-друге, витрати на підтримку України — нікчемні гроші порівняно з тим, що може принести будь-яка пряма битва з Росією. Більш обґрунтованою критикою підходу Байдена до України могли б стати його спроби контролювати конфлікт на мікрорівні та його схильність надавати озброєння лише в кількості, достатній для продовження боротьби, але не для перемоги.

Проте, використання помилки Росії мало вирішальне значення для ослаблення її могутності. Загроза, яку Росія становить сьогодні для Східної Європи і колишніх радянських республік, являє собою малу частину тієї, яку Росія становила до вторгнення 2022 року.

Уявлення Путіна про себе як про бездоганного і мужнього диктатора суперечить тому факту, що він є глибоко помилковим лідером, який привів Росію до краху на кількох фронтах. Можливо, настав час скористатися іншими помилками Путіна.

Візьмемо, наприклад, Вірменію, яка колись була одним із найнадійніших дипломатичних союзників Росії. Вірмени покладалися на Росію для захисту від Туреччини. Альянс між двома країнами був альянсом і серцем, і розумом, проте всього за два роки зарозумілість і некомпетентність Путіна розвернули Вірменію в інший бік. Вірмени обурені тим, як Путін дав добро на агресію Азербайджану 2020 року та етнічні чистки в Нагірному Карабасі, щоб помститися за поворот Вірменії до демократії. Коли згодом вірмени відмовилися повалити свій демократично обраний уряд, російські агенти незграбно спробували спровокувати переворот, підкупивши вірменських колег. Це не спрацювало: замість цього вірмени заарештували російських агентів. Сьогодні Вірменія входить до числа найбільш прозахідних країн Південного Кавказу, тоді як Туреччина, Азербайджан і Грузія орієнтуються на Москву або Пекін.

На жаль, ні США, ні Європа не роблять достатньо, щоб закріпити свої досягнення: надати Вірменії економічну інфраструктуру, партнерські відносини і військову підтримку, необхідну їй для відмови від російських військ, що залишилися.

Якби Сенат не відхилив мандат Вірменії 1920 року, Радянський Союз ніколи б не зміг зміцнити свій контроль над регіоном. Вашингтону не слід повторювати одну й ту саму помилку двічі, приносячи прозахідну країну в жертву оточуючим її автократіям. Швидше, йому слід зміцнити військові зв'язки з Вірменією, одночасно пропагуючи відмову російських миротворців припинити агресію, щоб жодна інша країна не визнала їхню присутність на своїй території.

Навіть Ісламська Республіка Іран незадоволена російським цинізмом. Після того, як Іран пожертвував суверенітетом, щоб дозволити російським військам проникнути на свою територію, і допоміг забезпечити російські війська безпілотниками, Москва зробила віраж і підтвердила суверенітет Еміратів над трьома спірними островами. Емірати є суверенною державою, але кожна країна, яка розстеляє червону доріжку для Росії, повинна усвідомлювати, яким непостійним і підступним другом стане Кремль, коли з'явиться найкраща пропозиція.

Ще є ПВК "Вагнер". Спадкоємці групи далекі від її образу непереможної сили, яка пронеслася Африкою, і часто зазнають невдачі. Задовго до того, як українці перетворили вагнерівських найманців на фарш, мозамбікські повстанці розігнали цю групу в себе. Можливо, якби США оприлюднили подібні невдачі, потенційні африканські диктатори двічі б подумали, перш ніж передати свої ресурси "Вагнеру" і його кремлівським прихильникам.

Американці схильні проєктувати силу на супротивників, одночасно підкреслюючи розбіжності в Америці. Самобичування і самостримування роблять поразку з перемоги. Для стримування ворогів і перемоги в боротьбі з ревізіоністами потрібно протилежне. Настав час вказати на слабкість Росії і висміяти помилки Путіна.

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