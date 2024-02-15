Трамп може розпочати "мирні переговори" з Путіним ще до виборів. Що означають останні заяви експрезидента

Фарс-мажор

Трамп та Ко хором оспівують кремлівського тирана: розкажу вам про нову міжнародну секту.

Декілька впливових персонажів демократичного світу одномоментно катком пройшлися по європейській спільноті, круто підігравши кремлівському злочинцю. Масовий камінг-аут відбувся одразу після інтервʼю Путіна і, що характерно, збігається з ним у частині меседжів. "Віддаючи перевагу ворогам, а не друзям, Трамп загрожує порушити світовий порядок", — написала з цього приводу The New York Times.

"Домінуюча роль Заходу вичерпалася", — саме такою звісткою потішив світ угорський [зовсім не] проросійський премʼєр Віктор Орбан. Весь потік його свідомості вирував довкола крутизни російського диктатора, яку Орбан у підсумку натягнув на голову ЄС.

Україна може зберегтися як держава лише в разі, якщо стане буферною зоною між РФ і Заходом, відмовившись від євроінтеграції та НАТО. Звісно, при відповідних гарантіях безпеки. Інакше — втратить державність, росіяни знищуватимуть її знову, знову і знову;

Війна в Україні "не завершиться" цьогоріч. Києву варто погодитися на припинення вогню, щоб не втратити більше територій та не зазнати поразки. Не можна розраховувати, що ЄС надасть достатньо зброї та грошей, "альянс не в стані це зробити";

РФ вестиме переговори винятково з США, оскільки ЄС недостатньо потужний, аби сприймати його серйозно.

"Ми повинні продемонструвати силу і чітко донести до росіян: у нас є інтереси, у них є інтереси – ми можемо укладати угоди на такій основі", — Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.

Трамп також пасонув бункерному, підбурюючи його напасти на своїх найближчих партнерів. Фактично, він сказав, що готовий розвалити парасольку Атлантичної безпеки, що підтримувала мир в Європі, Азії та на Близькому Сходові протягом 80-ти років по завершенні ІІ світової.

У вихідні Трамп заявив у Південній Кароліні: я не захищатиму європейські країни-боржники перед НАТО, і навіть заохочу РФ "робити проти них все, що вона, дідько забери, захоче". Якщо ви не зрозуміли, то це заклик напасти на найближчих союзників США. Такі заяви додають ядерного палива вісі зла, зокрема, РФ та КНР.

В зону небезпеки потрапляють країни, які раніше прикривались парасолькою гарантій Вашингтона: Японія, Філіппіни, Південна Корея, а також Тайвань та низка країн Південної Америки. А також партнери по НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія взагалі можуть залишитися наодинці з Кремлем. Трампу не знадобиться навіть катапультуватися з НАТО.

Ці паразитарні думки зароїлися в головах цих персонажів із путінського темника, озвученого Карлсону у нещодавньому інтервʼю. Там і теревені про несубʼєктність Європи, про провину Байдена й європейських лідерів за війну в Україні та готовність до переговорів… ну самі здогадайтеся з ким…

Кінцева мета цього піар-проєкту — політична санація кремлівського тирана, виведення його з політичного та санкційного бану в обмін на підігрування Трампу в його президентській кампанії. Не варто виключати, що вони розпочнуть "мирні переговори" щодо України ще задовго до дня виборів і швидко про це домовляться. Трамп навіть погодиться на анафему Степанові Бандері та виступить брокером з продажу російської нафти.

Таке обʼєднання в одну політичну секту, звісно, виглядає достатньо зухвало і породжено слабкістю Заходу, а також енергійним блефом Путіна. Хоча в якійсь реальності цілком може трапитися так, що нинішнє маркування на "своїх" та "чужих" втратить свій сенс, і у цій — новій — реальності ідентифікація союзників відбуватиметься за зовсім іншими ознаками.

ЄС тоді з ностальгією загадуватиме "старі-добрі" часи, коли його лідери боялися лише Путіна.

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