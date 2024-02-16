Думки Олексій Навальний помер у колонії
Вбивство Навального: чому Кремль вирішив передати лідерство в опозиції Надєждіну чи Даванкову
Смерть Навального стала попередженням для всіх, хто хоче в Росії йти проти системи, упевнений журналіст Вадим Денисенко. Він очікує від Кремля спроби роздробити опозицію і повністю приборкати інакодумство
Вбивство Навального
- Це вбивство. Як мінімум, доведення до смерті. Хоча, може, і пряме вбивство. Ніякого міжнародного розслідування росіяни не допустять.
- Це остаточне знищення опозиційного політика і попередження всім: так буде з кожним.
- Це спроба передати прапор лідера опозиції Надєждіну-Даванкову. Надєждіна спробують зробити головним лібералом, задача якого — розколоти відносно стабільні 23% антивоєнної мовчазної опозиційної маси. В Росії є 23% анти-путінської (анти-системної) опозиції. Влада вважає, що ерзац-опозиціонер Надєждін може стати новим лідером для частини цих людей і переведе їх із розряду "мовчати проти влади" в розряд тих, хто мовчить і сумнівається. І, таким чином, буде зроблена спроба створити двоголову квазіопозицію. Більш радикального в риториці і повністю лояльного, але в російській політичній термінології "несистемного" Надєждіна і "системного" Даванкова (партія "Нові люди"), який має всі шанси зайняти друге місце на виборах з результатом 4-6%.
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