Заробити на війні: звідки в Україні з'явилися майже 3 тисячі нових мільйонерів

Згідно з останньою статистикою, в Україні після лютого 2022 року з'явилося майже три тисячі нових мільйонерів. Економіст Олексій Кущ не може пояснити це інакше, як умінням деяких людей заробити на війні.

За уточненими даними офіційного декларування доходів, за перший рік війни (2022-й) кількість мільйонерів в Україні зросла на рекордні 16% — до 12,37 тис. осіб.

Такі дані навів Данило Гетманцев.

Тобто, незважаючи на війну, в Україні з'явилося 2863 нових мільйонери.

І це тільки офіційно і незважаючи на те, що 6 млн осіб опинилися за кордоном (багато хто з них не здає декларації) або в окупації.

А серед тих, хто виїхав або залишився на окупованих територіях, теж були мільйонери, які зникли з радара нашої податкової системи.

Таке зростання підтверджує слова класика про те, що чим більше сліз і відчаю на одному соціальному полюсі, тим більше надмірностей і розбещеної розкоші — на іншому.

З одного боку, зростання кількості мільйонерів — це добре. Суспільство багатіє, сума податків до бюджету — зростає.

Але це якщо працює економіка.

А якщо у 2022-му році ВВП впав на 29%? А промисловість — ще глибше?

У такому разі зростання кількості мільйонерів — це свідчення того, що частина суспільства навчилася заробляти на війні і є головним бенефіціаром її продовження.

І ця частина суспільства практично ніяк не пов'язана з динамікою зростання/падіння економіки країни загалом.

Так само, як і з долями мільйонів співвітчизників, які перебувають на фронті, в тилу, у статусі біженців або в окупації.

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