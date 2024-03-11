Ухилянти у лампасах: чому Залужний не повинен був "вирішувати через ВЛК"

Аналітик Олександр Кочетков категорично проти обраного способу переведення Валерія Залужного з військової служби на дипломатичну. Він вважає, що "вирішення питання" через ВЛК підриває довіру до генерала з боку українського суспільства

УХИЛЯНТИ У ЛАМПАСАХ?

А ось цього фарсу з військово-лікувальної комісією я не сприймаю. І не розумію, чому Валерій Залужний (і не тільки він) погодився на це відверте приниження. Чи настільки до туманного Альбіону хотілося?

Нагадаю: згідно інформації від "Дзеркала тижня", колишній головнокомандувач Залужний та його начальник Генштабу Шаптала були звільнені з військової служби тому, що ВЛК визнала їх непридатними.

А ще тиждень тому були придатними! Але за цей час страшна біологічна або хімічна зброя ворога зробила з нашими генералами непоправне? Наслідки настільки важки, що навіть плануванням у якомусь штабі займатися не можна. Навіть військовим комісаром — зась, бо здоров’я нема. Ну, хіба що Залужний зберіг дещицю, але його ні на нащо, окрім керувати посольством, не вистачає. Отака вона війна, не жаліє нікого…

От що, не можна було знайти іншій привід для звільнення з військової і переходу на дипломатичну службу? Тільки через лікарів? Але якщо високоповажним генералам припустимо щось "рішати через ВЛК", то чому для пересічних призовників це злочин?

Зрозуміло, що Валерій Залужний дослухався когось зі своїх багаточисельних радників-доброзичлівців, бо не вважає всілякі формальності надто важливими. Але такий підхід помилковий. Бо розмиває вельми вразливу довіру українців до свого генерала.

Якщо припускатися таких елементарних, але резонансних помилок, то про якусь політичну кар’єру годі і мріяти. Щоб зайвий раз не водити в оману і без того знервоване і розчароване українське суспільство.

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