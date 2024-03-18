60% нафтової галузі РФ — під ударами дронів: Україна намацала слабке місце Кремля

Здається, українському командуванню вдалося знайти слабке місце для Кремля, пише економіст Володимир Омельченко. Удари дронами по російським НПЗ дестабілізують режим та наближають його крах.

За останніх 2 місяці БПЛА завдали ударів відплати по 14 НПЗ на Росії. У результаті тільки за останні тижні було пошкоджено 12% усіх нафтопереробних потужностей РФ.

Ректифікаційні колони (АВТ) — головна ціль руйнування виробничих потужностей НПЗ, оскільки вони забезпечують первинну переробку й розділяють нафту на фракції. Від легких — бензину та керосину — до важких — гудрону та бітуму.

Забезпечити фізичний захист АВТ практично неможливо, оскільки їх висота сягає дванадцятиповерхового будинку. Також великі проблеми у раши із захистом шляхом систем ППО та РЕБ внаслідок концентрації їх на лінії фронту та на об'єктах проживання головних кремлівських щурів. Випуск нових систем ППО вкрай обмежений через відсутність достатніх технологічних потужностей й дефіцит іноземної елементної бази.

Близько 60% усіх НПЗ Росії розташовано в зоні досяжності українських ударних дронів. У разі знищення кожного тижня по 2-3 АВТ уже через 3-5 місяців РФ очікує не тільки колапс на ринку нафтопродуктів, але й критичний дефіцит "крові війни" на фронті. Також виникнуть непереборні проблеми із наповнення держбюджету, адже деякі НПЗ є бюджетоутворюючими для цілих регіонів. Останнім цвяхом у кришку труни російської нафтової галузі також можуть стати дронові атаки по головним нафтоперекачувальним станціям магістральних нафтопроводів.

Отже, єдиний розумний вихід із такої ситуації для Кремля — припинення військових дій в Україні й виведення озброєних формувань із усіх окупованих територій включно із Кримом. Однак, розум — це не найбільша чеснота пітерських упирів. Натомість, зіткнення із жорстокою реальністю для них є незворотною найближчою перспективою.

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