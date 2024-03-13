Двадцять дронів — на один російський НПЗ. Як зупинити нафтопереробку РФ

Related video

Напади на російські нафтопереробні заводи. Який ефект?

Українські дрони щодня пролітають над нафтопереробними заводами на території РФ. Але говорити про швидке знищення нафтопереробки поки що зарано. Насправді, демонтувати нафтопереробний завод не так-то просто. Якщо атакувати тільки за допомогою БПЛА, то вам будуть потрібні регулярні атаки на один i той нафтопереробний завод протягом кількох тижнів. Або один, але масовий: не 1-2-3 дрони, а відразу 20+. І для критичного обладнання, яке швидко не відновлюється.

В інших випадках результатом атаки може стати тимчасове зниження обсягів відвантажень. І це далеко не весь асортимент продукції.

Тому те, що відбувається сьогодні, має радше психологічний ефект. Або це "пристрілка". Аналізувати дії противника як щодо захисту об'єктів, так і щодо зміни логістики.

Важливо

Три за одну ніч: СБУ атакувала дронами великі НПЗ у Росії, — джерела Фокусу (відео)

Існує і прямий військовий ефект. Щоб захистити свою нафтопереробку, РФ буде змушена передислокувати системи ППО і РЕБ. Їхнє число не безмежне. Щоб її кудись поставити, потрібно її звідкись прибрати. І чи буде це лінія фронту (або найближчий тил) або інші об'єкти на території РФ? Що, відповідно, дає ширші можливості для вибору цілей українських атак.

Для розуміння наведу приклад з атаками РФ на Кременчуцький НПЗ. Навесні 2022 року на завод прилетіло всього 6 (квітень) + 9 (травень) ракет. Причому травневі — це Х-22. Відвантаження нафтопродуктів щоразу поновлювалося. За 2 літніх місяці, щоб зупинити відвантаження, росіянам довелося провести ще 2 атаки по 6-8 ракет кожна.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо