Як спростити податки: 7 цікавих дослідів із різних країн світу

Малий бізнес у деяких країнах має деякі потурання, які можуть видатися дивовижними в українських реаліях. Економіст В'ячеслав Черкашин наводить 7 цікавих фактів цього роду.

За підсумками свого свіжого дослідження досвіду різних країн з питань застосування спеціальних спрощених режимів оподаткування мікро- та малого бізнесу, пропоную:

7 цікавих фактів про спрощені режими оподаткування у світі

№1 Все ще існують податкові режими для малого бізнесу зі ставкою — 0-2% (Румунія, Італія, Чорногорія, Грузія).

№2 Про боротьбу з тіньовими зарплатами! Окремі країни встановлюють заборону (тимчасову або постійну) на взаємодію ФОП з його поточним (у разі сумісництва) або колишнім роботодавцем (Польща, Італія).

№3 Річне обмеження розміру продажів у спрощених режимах оподаткування іноді встановлюють за кожним дозволеним видом діяльності, а не як в Україні — загалом (тобто? якщо у ФОП є 4 КВЕДи, його MAX річний обсяг доходу зросте у 4 рази!).

№4 Облік витрат та товарний облік — не неминучий вирок! Для звільнення мікробізнесу від тягаря ведення обліку витрат (товарного обліку) деякі юрисдикції пропонують визнавати витрати автоматично (не треба документального підтвердження) у розмірі частки від отриманого річного доходу (від 20% до 50% — залежно від виду діяльності або професії).

№5 Найбільш оптимальний спрощений режим оподаткування для мікробізнесу та самозайнятих осіб — патент — колись вдало працював в нашій країні та все ще працює у світі (Польща — податкова картка, Молдова — патент підприємця, Болгарія — патент).

№6 Малий бізнес, що створює нові робочі місця, в окремих країнах має пільги (послаблення) із зарплатних податків (Чорногорія, Румунія, Грузія, Болгарія).

№7 Підприємець може самостійно призначати, куди він сплачує частину своїх податків (від 2% до 3,5% від суми). Таке цільове спрямування може торкатися підтримки окремих благодійних, релігійних та політичних організацій, місцевих або загальнодержавних інфраструктурних проєктiв на кшталт будівництва шкіл або доріг, чи виплату стипендій etc.

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