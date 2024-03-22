Рекордні прибутки на війні: скільки Польща заробляє на бензині для України

Поляки дедалі частіше говорять про втому від України. Згадуючи це, економіст Сергій Куюн пропонує нашим партнерам порахувати, які величезні гроші вони заробили з початку війни лише на транзиті палива через свою територію.

Як Україна допомагає Польщі

Хто їздив потягом у Польщу через Хелм, напевно, бачив життєрадісний залізничний склад фірмових цистерн UPG. Але для мене особисто ця картинка цікава не своєю естетикою, це дуже показова ілюстрація та нагадування про зміни на ринку пального та його логістиці за останні два роки.

Польський напрямок імпорту нафтопродуктів з 0% у 2021 році зріс до 36% у 2023-му. В абсолютних цифрах це 2,1 млн т бензину, дизпального та скрапленого газу.

Лише 20% від цього обсягу – пальне польського виробництва. Решта – транзит з польських портів, Німеччини, Литви з Латвією.

70% обсягу надійшло залізницею, решта – автомобільним транспортом.

Отже, Україна надала імпульс завантаженню польських НПЗ, портів, залізниці, автошляхам.

Сформований великий пакет замовлень польським трейдерам, які останні два роки звітують про історичні рекорд прибутків. Останнє можна трактувати й як рекордні податки в польський бюджет.

Скільки це у грошах? За моїми розрахунками, якщо взяти середні тарифи на перевалку в портах, залізничне транспортування, перевалку на кордоні з вузької на широку колію та витрати на автоперевезення, отримаємо близько $330 млн за 2022-2023 роки. Не заперечую, що сума насправді більша, бо премії на пальне у 2022 році були фантастичні.

Ще раз – це не товарообіг (той вимірюється мільярдами євро), це заробіток державних та приватних компаній Польщі.

І це тільки одна галузь.

Тому мені дивно чути про втому від України, особливо від поляків. Війна надала потужний стимул польській економіці як за рахунок попиту на товари та послуги, за рахунок праці мільйонів українців у Польщі, завдяки доступу на величезний ринок, де польські товари в пріоритетному порядку зайняли місце російських та білоруських. Думаю, не сильно помилюся, якщо скажу, що наш стратегічний партнер зростає найшвидше у Європі.

Мені особисто прикро чути, коли польські політики говорять про Україну виключно у контексті допомоги, хоча ніколи не згадують і не говорять своїм виборцям про те, скільки їхня країна отримала за рахунок появи такого партнера, як Україна.

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