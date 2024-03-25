Первісний терор: із чим доведеться зіткнутися Росії після теракту в "Крокусі"

Головний наслідок терактів у Крокусі — це поява у Росії дикого, нічим не обмеженого ворога, констатує військовослужбовець Ігор Луценко. Ісламський екстремізм може завдати Росії шкоди, яку зараз навіть важко собі уявити.

Крокус!

Це питання настільки важливе, що я навіть відійду від звички не вдавати з себе розумника у соціальних мережах.

Отож, що є найголовнішим підсумком теракту в Москві?

Головне — це те, що серед противників Російської Федерації офіційно з'явилися дика і нічим не обмежена сила.

Раніше все було навпаки. Раніше конкретною перевагою Кремля було те, що з ним дружили і співпрацювали практично усі жорстокі та первіснобутні організації.

ХАМАС, "Хесбола", хусіти, таліби, сирійський і корейський криваві диктатори — це все були дієві союзники Путіна, котрих він використовує для опосередкованих ударів по нас.

І жоден з терористичних режимів, жодна з терористичних спільнот не була проти Росії.

Зараз вже така потуга гучно і переконливо заявила про своє існування.

Якщо ті, хто стоять з оцим кривавим дійством, не будуть дурними, то вони підуть шляхом своїх колег з Ближнього сходу.

Так само, як хусіти нищать торгівлю нафтою в Червоному морі, ці зможуть нищити торгівлю Росії скрапленим газом, нафтою, звичайним газом. Зможуть перерізати транспортні і телекомунікаційні жили.

Я не бачу причин, чому це сила буде дотримуватися законів та звичаїв війни, або ж морського права — так, як зараз змушена дотримуватися всього цього Україна, і чого по факту не дотримується союз Москви і різних людоїдів.

У гру з порушення принципів людяності, виявляється, можуть грати не тільки прихильники Росії, а й ті, хто її люто ненавидять.

І це будемо не ми.

Символічний збіг. Напередодні теракту західні країни одночасно дали сигнал Києву і Москві. Росії вони сигналізували щодо можливості чогось страшного в тилу у Путіна. Україну вони закликали відмовитися від нищівних ударів по російській інфраструктурі.

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Це вже другий чорний лебідь з лютого 2022 року, після пригожинського бунту.

Цей лебідь ніби промовляє до росіян російською мовою і питає: чому ви зараз кинули всі ресурси на те, щоб вбити максимум українців, зруйнувати максимум України — в той час, як вас убивають зовсім інші люди? Чому ви намагаєтесь підкорити країну, чий народ проти вас не скоїв жодного теракту на вашій території — в той час, як вас сотнями розстрілюють прямо в вашій столиці представники зовсім іншої спільноти?

Що це за беззмістовний і самовбивчий курс проти Заходу і України, котрі точно ніколи не мріяли про війну з вами, для котрих ця війна була страхом, найбільшим жахом?

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Ще раз повторюся, якщо ті жорстокі люди, що стоять за атакою на "Крокус", виявляться недурними і послідовними, вони зможуть Росії завдати набагато більшої шкоди, ніж навіть щоденне вбивство кількох десятків росіян.

Як це робиться — можна повчитися у самої Росії та її терористичних друзів.

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