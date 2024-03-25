Ескалація проти США: навіщо Кремль нав'язує свою версію теракту в "Крокусі"

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Розбирати нестиковки і ляпи в російському поясненні теракту (чого тільки варте звинувачення таджиків, які з осені перебувають у Таджикистані) сенсу немає. Раз вони почали фантазувати, не має значення, що вони вигадують.

Важлива суть, до якої вони ведуть. Суть така.

На столі у Кремля було дві основні опції.

Перша: звинуватити в теракті ІДІЛ і почати спільну боротьбу з міжнародним тероризмом.

Це — подарунок для Путіна з витісненням війни в Україні на другий план і виходом на підморозку. США і західні медіа підготували цей сюжет повністю і досі утримують його у фокусі.

Друга опція: звинуватити Україну в організації міжнародного теракту. Це — ескалація, причому не тільки і не стільки в Україні, скільки проти США.

Путін півдня думав і вирішив звинуватити в теракті Україну. З усіма наслідками, що випливають.

Доказів — нуль. "Вікно на кордоні" — це цілковита нісенітниця. Без змови з ФСБ це реалізувати неможливо. Плюс усю легенду спалив КДБ Білорусі. Так само, як і "українські номери" на мікроавтобусі в підсумку виявилися білоруськими.

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Друг мого ворога мій ворог. Чому ІДІЛ напав на Росію

Тепер для всіх неупереджених спостерігачів виглядає так, що росіяни направляли "підозрюваних" до українського кордону, причому на тій самій машині, що засвітилася біля "Крокуса" (хто ці люди і в чому вони готові зізнатися в руках ФСБшників, що відрізають вуха, — не має значення).

Після того, як канал ІДІЛ опублікував групове фото терористів, натягувати цю каламуть на Україну стало абсурдно, плюс виникли нові запитання про зв'язки російських структур з ІДІЛ. Бо якщо вірити в легенду російської сторони, то все вказує на координацію "підозрюваних" саме росіянами. Захід російські вигадки не прийме, але російській аудиторії їх будуть згодовувати з усіх прасок.

Путін сказав у зверненні ритуальну фразу про "спільну боротьбу" з терористами, але основний посил — згуртуватися проти ворога, щоб його покарати, всі в єдиному строю.

А на роль головного ворога тільки один кандидат — США. Тому що США попередили про теракт, США говорили про ІДІЛ, США заперечували участь України. А раз "закликати до відповіді" будуть нібито США, від росіян будуть потрібні надзусилля.

Для росіян це означає:

повернення смертної кари "на прохання трудящих" (про це вже прямо говорять);

нову хвилю масової мобілізації;

полювання на "потенційних терористів" із числа мігрантів і всіх неугодних;

чистки силовиків і чиновників, які "не справляються".

У світі активізується антиамериканська пропаганда, яка лягає бальзамом на душу багатьом постколоніальним країнам і умовному "глобальному Півдню". Тобто, основна ескалація буде в третіх країнах.

Практична мета звинувачень України — заблокувати іноземну допомогу, у т.ч. європейську, на період, поки РФ накопичить сили. Щоб за кілька місяців наші ресурси виснажилися, а росіяни якраз підготуються. Плюс обґрунтувати жорстокість і вбивства мирних українців.

У принципі, всю логіку дій росіян описав пан Марков. Алкоголь може приносити не тільки шкоду, а й користь.

Американські діячі, які з осені блокують новий пакет і відмовляються задіяти доступні ВЖЕ ЗАРАЗ інструменти підтримки, переграли самі себе. Тепер їм доведеться гасити не тільки в Україні, а по всьому світу. Або вони нарешті зважаться прикінчити людожера, який звихнувся.

Для нас нічого принципово нового. Потрібно максимально роз'яснювати суть російського плану всім, хто важливий для нашого опору.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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