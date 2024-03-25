Эскалация против США: зачем Кремль навязывает свою версию теракта в "Крокусе"

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Разбирать нестыковки и ляпы в российском пояснении теракта (чего только стоит обвинение таджиков, которые с осени находятся в Таджикистане) смысла нет. Раз они начали фантазировать, не имеет значения, что они выдумывают.

Важна суть, к которой они ведут. Суть такова.

На столе у Кремля было две основных опции.

Первая: обвинить в теракте ИГИЛ и начать совместную борьбу с международным терроризмом.

Это — подарок для Путина с вытеснением войны в Украине на второй план и выходом на подморозку. США и западные медиа подготовили этот сюжет полностью и до сих пор удерживают его в фокусе.

Вторая опция: обвинить Украину в организации международного теракта. Это — эскалация, причем не только и не столько в Украине. И не столько против Украины, сколько против США.

Путин полдня думал и решил обвинить в теракте Украину. Со всеми вытекающими.

Доказательств — ноль. "Окно на границе" — это полнейшая чушь. Без сговора с ФСБ это реализовать невозможно. Плюс всю легенду спалил КГБ Беларуси. Так же, как и "украинские номера" на микроавтобусе в итоге оказались белорусскими.

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Друг моего врага мой враг мой враг. Почему ИГИЛ напал на Россию

Теперь для всех непредвзятых наблюдателей выглядит так, что россияне направляли "подозреваемых" к украинской границе, причем на той же машине, что засветилась у "Крокуса" (кто эти люди и в чем они готовы сознаться в руках ФСБшников, отрезающих уши — не имеет значения).

После того, как канал ИГИЛ опубликовал групповое фото террористов, натягивать эту муть на Украину стало абсурдно, плюс возникли новые вопросы о связях российских структур с ИГИЛ. Ибо если верить в легенду российской стороны, то все указывает на координацию "подозреваемых" именно россиянами. Запад российские измышления не примет, но российской аудитории их будут скармливать из всех утюгов.

Путин сказал в обращении ритуальную фразу о "совместной борьбе" с террористами, но основной посыл – сплотиться против врага, чтобы его покарать, все в едином строю.

А на роль главного врага только один кандидат — США. Потому что США предупредили о теракте, США говорили об ИГИЛ, США отрицали участие Украины. А раз "призывать к ответу" будут как бы США, от россиян потребуются сверхусилия.

Для россиян это означает:

возвращение смертной казни "по просьбам трудящихся" (об этом уже прямо говорят);

новую волну массовой мобилизации;

охоту на "потенциальных террористов" из числа мигрантов и всех неугодных;

чистки силовиков и чиновников, которые "не справляются".

В мире активизируется антиамериканская пропаганда, которая ложится бальзамом на душу многим постколониальным странам и условному "глобальному Югу". Т.е., основная эскалация будет в третьих странах.

Практическая цель обвинений Украины — заблокировать иностранную помощь, в т.ч. европейскую, на период, пока РФ накопит силы. Чтобы за несколько месяцев наши ресурсы истощились, а россияне как раз подготовятся. Плюс обосновать жестокость и убийства мирных украинцев.

В принципе, всю логику действий россиян описал г-н Марков. Алкоголь может приносить не только вред, но и пользу.

Американские деятели, которые с осени блокируют новый пакет и отказываются задействовать доступные ДАЖЕ СЕЙЧАС инструменты поддержки, переиграли сами себя. Теперь им придется гасить не только в Украине, а по всему миру. Либо они наконец-то решатся прикончить свихнувшегося людоеда.

Для нас ничего принципиально нового. Нужно максимально разъяснять суть российского плана всем, кто важен для нашего сопротивления.

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