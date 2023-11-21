Нові зимові напої вже на SOCAR

Морозні дні вже близько! Заїжджайте грітися ароматною кавою та гарячими безалкогольним напоями!

Що нового можете спробувати на наших АЗК?

Кава "Black Red" – це ароматний американо, вдало поєднаний зі згущеним азербайджанським гранатовим соком та спеціально підібраною сумішшю зимових спецій, який розкриває всю палітру смаків напою. Латте "Попкорн" – неповторне поєднання кави, сиропу "Поп-корн", вершків та справжнього хрусткого поп-корну. Мандариновий пунш – виготовлений із мандаринового пюре та мандаринового сиропу, дарує освіжаючий смак. Безалкогольний глінтвейн – ідеальне поєднання смаку та аромату Каберне, букету цитрусових та вишуканих спецій.

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