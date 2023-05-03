Зеленський прибув із офіційним візитом до Фінляндії: що збирається обговорювати

За інформацією пресслужби фінського президента Саулі Нійністе, насамперед на переговорах торкнуться теми російської агресії в Україні, а також ситуації з безпекою у світі.

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом у Гельсінкі. Там він проведе низку переговорів із представниками влади. Про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії Саулі Нійністе 2 травня.

Розпочнеться церемонія прийому біля президентського палацу, де й відбудуться пізніше зустрічі з прем'єр-міністрами Північних країн та главою держави Саулі Нійністе.

Переговори будуть присвячені підтримці України та низці актуальних питань, що стосуються безпеки на тлі агресії з боку Російської Федерації.

"На саміті обговорюватиметься ситуація агресивної війни Росії в Україні, триваюча підтримка України країнами Північної Європи, події у відносинах України з ЄС і НАТО та ініціатива України щодо справедливого миру. Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це четверта поїздка Володимира Зеленського за межі України в період повномасштабної війни, а з головою Фінляндії вони бачились востаннє у січні 2023 року, коли той приїжджав з офіційним візитом до української столиці — Києва.

Офіс президента ніяк не прокоментував візит Володимира Зеленського до Фінляндії на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, 29 квітня українцям показали, як Володимир Зеленський під землею проводить таємні засідання щодо ситуації у країні. Кожен із присутніх зобов'язаний здати телефон та інші гаджети.

29 квітня повідомлялося, що Володимир Зеленський зізнався, що у нього з'явився особистий пістолет. З початку повномасшабної війни він став головною цiллю для Кремля і вже пережив десятки замахів на своє життя.