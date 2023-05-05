Зеленський у Гаазі пообіцяв для росіян "погані новини" (відео)

За словами очільника держави, він не їде з дружніх країн без конкретних результатів, спрямованих на посилення ЗСУ та спільної безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Нідерланди заявив, що на жителів Росії чекають "погані новини". Про це стало відомо з відеотрансляції пресконференції з главами урядів Бельгії та Нідерландів, яку транслювала пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що, попри складну ситуацію в країні, він не бажає залишати Україну в період воєнних дій, оскільки це може підірвати мораль і мотивацію українського народу й військових.

Він зауважив, що не їде з дружніх країн без конкретних результатів, спрямованих на посилення ЗСУ та спільної безпеки України.

"Я їду зі своєї країни завжди на короткий термін тому, що це потрібно, а не тому, що я хочу. Для того, щоб привезти для росіян деякі погані новини, я зараз у Гаазі, вчора був у Фінляндії. Ми близькі до справедливості", — зазначив президент.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський виступив із промовою в Гаазі. Там він розповів про злочини, які щодня скоюють в Україні російські окупанти. Це є причиною для того, щоб повторити досвід Нюрнберзького процесу.

Також глава держави розповів, що офіційний Київ хоче одержати від НАТО вже зараз. Ідеться не про достроковий вступ в Альянс.

Крім того, 3 травня Володимир Зеленський під час візиту у Фінляндію заявив, що Україна отримає винищувачі від західних партнерів, але станеться це лише після успішного контрнаступу ЗСУ.