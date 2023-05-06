"Прилетить Патрушев і відключить урядовий зв'язок": Путін боїться стати слабким, — експерт

За словами співробітника "Українського інституту майбутнього" Івана Ступака, президент РФ Володимир Путін займається мікроменеджментом війни, бо боїться втратити контроль над тим, що відбувається на фронті, що може загрожувати майбутньому кремлівського режиму.

Побоюючись повністю втратити контроль за становищем на фронті, президент РФ Володимир Путін намагається ретельно контролювати перебіг війни. Про це у коментарі Фокусу розповів експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак.

"Військові напланували, аж тут втручається політичне керівництво — ламає їх конструкції та операції. Україні це вигідно. Не варто також забувати, що при зміні керівництва змінюється не лише один командуючий. Проводять кадрові чистки, знімають заступників. Кожна мітла мете по новому, але такі пертурбації для військових є болючими", — розповів у коментарі Фокусу сказав експерт.

І основним поясненням такої поведінки російського президента можна назвати страх втратити контроль, а значить — припустити, що через брак уваги та довіри, Путіна спробують замінити в його оточенні. Саме тому йому так вигідно мати беззаперечно відданих людей, без політичних амбіцій. Таких як міністр оборони Сергій Шойгу.

"На даному етапі Шойгу — єдина людина, яка користується надзвичайною довірою з боку Путіна, — запевняє Ступак. — Те, що всіх внизу тасують — це дрібниця. Шойгу на посаді. У 2000-х, коли створювали партію "Єдина Росія", коли тільки з’явився молодий енергійний політик Путін, лідером політсили поставили саме Шойгу. Номінально. Партія отримала гарний результат, а Шойгу перевели на посаду губернатора. Він змовчав та пішов. У Шойгу відсутні політичні амбіції. Путін не відчуває від нього загрози. У його оточенні є дуже мало людей, яким він може повністю довіряти. Він розуміє, що якщо на місце Шойгу призначити нового молодого політика, то останній може зробити заколот, як свого часу зробив Каддафі в Лівії, прийшовши до влади. Путін боїться, що він стане слабким, і тоді до нього кудись на Валдай прилетить гелікоптер з Миколою Патрушевим, Дмитром Медвєдєвим та керівником Росгвардії і скажуть: "Володимире, ми вимикаємо урядовий зв’язок".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу, під час якої обговорили тему війни в Україні та підготовку російських військ.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Брак довіри та опасіння заколоту: чому Путін постійно змінює генералів".