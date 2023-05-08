Скасування парадів перемоги у РФ — це привід подумати про війну на території Росії, — експерт

Російська влада спробує створити ідеально святкову картинку для громадян у день перемоги. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, 65% росіян вважають це свято найважливішим.

Громадяни Росії, які не зможуть вийти на парад 9 травня або акцію "Безсмертний полк", святкуватимуть на кухні та обговорюватимуть ситуації в країні. Свято перемоги Кремль та пропагандисти створюватимуть на телеекранах, сказав Фокусу політолог Тарас Чорновіл.

"Ну що будуть робити росіяни? Випивати водку десь на кухні та говорити: "щось не так". Знаєте чого більше всього бояться росіяни? Не того, що гинуть їх люди – у них людей багато, вони не помічають втрати, ціна людського життя там невисока. Бояться вони того, що війна прийде на територію Росії – "до нас в дім". Причому не лише зовні, а й з в середині почнуться релігійні, етнічні конфлікти. Скасування парадів, "безсмертних полків" може бути початком паніки для росіян". Пам’ятаєте, як Сталін говорив, що війну треба вести на чужій території, а коли вона прийшла в радянський союз, перший час країна була паралізована", — говорить в коментарі Фокусу говорить політолог Тарас Чорновіл.

Водночас експерти прогнозують, що російська влада, попри скасування парадів, буде намагатися створювати ідеально святкову картинку для своїх громадян, які вважають день перемоги найважливішим святом у році (за даними "Всеросійського центра вивчення громадської думки", 65% вважають його таким, поступається Новий рік з 58%).

Тож однозначно свято перемоги Кремль та пропагандисти створюватимуть на телеекранах. Як відомо, росіяни — жертви телебачення, тож з екранів вони точно побачать десятки "патріотичних" флешмобів, мільйони георгіївських стрічок, почують патріотичні пісні та фільми.

Раніше стало відомо, що у 18 російських містах скасовано паради на 9 травня.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "День без перемоги. Як Путін залишає росіян без свята 9 травня".