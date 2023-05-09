Суд у США визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл, – ЗМІ

45-й президент США Дональд Трамп виплатить 5 мільйонів доларів Джин Керролл за наклеп та заподіяну шкоду репутації.

Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у провадженні щодо спроби зґвалтування Джин Керролл, письменниці та журналістки. Про це 9 травня повідомило CNN.

Судова інстанція зобов’язала його виплатити компенсацію за домагання й наклеп. Трамп тепер забов'язаний виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування Керролл за те, що вона довела позов, який стосувався наклепу та заподіяння шкоди її репутації з боку Трампа. Ще два мільйони виплат передбачені у рамках врегулювання позову про спробу зґвалтування. Політик має виплатити загалом їй суму у 5 мільйонів доларів.

Джин Керролл Фото: Getty Images

Справа проти Трампа щодо звинувачень у зґвалтуванні Джин Керролл

Джин Керролл подала позов до суду на Трампа, у якому стверджувала, що колишній американський президент зґвалтував її у роздягальні розкішного універмагу Bergdorf Goodman на Манхеттені у 1996 році. Жінка також заявляла, що Трамп потім зганьбив її, коли назвав її "психічно хворою" після того, як вона заявила про випадок публічно у 2019 році.

Позов вимагав його відмови від своїх коментарів. Колишній президент США заявив, що жінка вигадала зустріч заради своєї вигоди аби прорекламувати свої мемуари, а також зауважив, що вона "не на його смак". У Нью-Йорку почав діяти закон, який давав жертвам сексуального насильства певний термін часу, щоб подати до суду на своїх кривдників навіть через десятиліття після того, як відповідні напади могли відбутися. Керолл скористалися цією можливістю.

Нагадаємо, у квітні Трамп у суді відкинув усі висунуті проти нього звинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Обвинувачі стверджували, що політик мав роман із моделлю Playboy Карен Макдугал. Він виступив також й перед своїми прихильниками з промовою, в якій заявив, що він невинний.