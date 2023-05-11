Україну схиляють до переговорів на умовах РФ, — Данілов

За словами секретаря РНБО, лідери окремих країн наполягають, аби Київ сів за стіл переговорів з РФ і здав національні інтереси.

Переговорний процес з Росією може розпочатися, якщо відповідне рішення ухвалить президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі телемарафону 11 травня сказав секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, переговори можуть відбутися, але лише на умовах Києва, і наголосив, що до перемовин з Росією Україну наполегливо схиляють представники деяких країн.

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб скоріше посадити нас за стіл переговорів на умовах Росії. Зараз запущено дуже велику кампанію з цього приводу. Дуже багато пропозицій з різних країн. Але майте на увазі, якщо президент ухвалить таке рішення, і ми будемо про щось розмовляти, це буде лише на умовах нашої країни. Ніхто національні інтереси здавати не збирається, як би цього не хотіли представники деяких країн", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про мир в Україні на сьогодні неможливі через позиції сторін, які воюють. Все тому, що "обидві сторони переконані, що зможуть перемогти свого супротивника".

10 травня, у Туреччині розпочалися переговори про продовження "зернової угоди". На цей час в межах угоди, термін дії якої спливає 18 травня, нужденним було перевезено 30 млн тонн зерна.