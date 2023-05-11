"Ситуація загострюється": у Білорусі розповіли, чого боїться Лукашенко (відео)

За словами голови Об'єднаного перехідного комітету республіки Павла Латушка, самопроголошений президент Білорусі "з нетерпінням" чекає на контрнаступ ЗСУ.

Навколо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка ситуація загострюється через анонсований контрнаступ Збройних сил України і те, що білоруські добровольці незабаром можуть перейти до звільнення республіки від влади диктатора. Про це 10 травня розповів голова Об'єднаного перехідного комітету республіки Павло Латушко в ефірі "24 канали".

"Особливо він "з нетерпінням чекає" контрнаступу українських Збройних сил. Він боїться успіхів української армії зі звільнення своєї території. Він боїться наближення поразки Путіна. Він боїться білоруських добровольців, які борються у лавах ЗСУ — це полк Калиновського та інші. Сьогодні вони борються за територіальну цілісність України, а завтра прийдуть звільняти Білорусь", — розповів Латушко.

За словами політика, Лукашенко розуміє, що йому загрожує міжнародний трибунал у Гаазі.

"Ми надали докази його прямої участі у депортації українських дітей на територію Білорусі не лише його як незаконного узурпатора влади, а, зокрема, як керівника союзної держави", — зазначив Латушко.

Також по Лукашенку сильно б'є його фізичний стан, переконаний опозиціонер. Лукашенко не виступав на параді нібито через застуду. Крім того, у нього великі проблеми з ногами та хребтом.

"Знову ж таки, старість. Він розуміє, що його час добігає кінця. І нерви вже не ті, і здоров'я вже не те, і мотивація вже не та. Він же бачить перспективу, до чого це все приведе", — резюмував Латушко.

Нагадаємо, ЗМІ припустили, що білоруського політика Олександра Лукашенка могли отруїти під час візиту до Москви на парад 9 травня, де він з'являвся на публіці разом зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Також нагадаємо, що повідомлялося, що спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому Лукашенко не був на обіді з Путіним. Він заявив, що про здоров'я Лукашенка говорити не буде, оскільки вважає це не коректним, достатньо вже того, що він розділив із Путіним "радість дня перемоги".