"Найсильніша армія на континенті": Польща схвалила резолюцію про вступ України до НАТО

У документі йдеться, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей".

Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Рішення має бути ухвалене за надзвичайною процедурою, як у випадку з Фінляндією. Про це повідомляє Польське радіо.

"Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО і використовує оперативне мистецтво та тактику, що розробляється десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка шляхом більш тісної політичної та військової співпраці з країнами НАТО", — йдеться у документі.

Крім того, польська сторона наголошує, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом.

У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах щодо політики відкритих дверей".

"Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням — як у випадку Фінляндії та Швеції — результатом стратегічного аналізу викликів та загроз поза східним кордоном Альянсу", — переконані в Польща.

У резолюції також йдеться про те, що Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО, тому на Україні спинятися не має наміру і цю загрозу Альянс бачить.

"Альянс визначив цю загрозу під час тогорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами", — йдеться у резолюції.

До речі, журналісти повідомляють, що президентські вибори в Туреччині, які заплановані на найближчу неділю, 14 травня, можуть вплинути на відносини з РФ, президент якої Володимир Путін вважається близьким союзником Ердогана.

9 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу, питання зараз лише у часі, коли це станеться.