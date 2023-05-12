Нагороджений Путіним китайський посол відвідає Україну для "просування мирних переговорів"

У МЗС КНР наголосили, що представник країни у євразійських справах також планує заїхати до Росії, Польщі, Франції та Німеччини.

Наступного тижня спеціальний представник Китаю у євразійських справах Лі Хуей відвідає Україну для "просування мирних переговорів". Про це у п'ятницю, 12 травня, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

У відомстві уточнили, що поїздка Лі розпочнеться 15 травня, в ході якої він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину, а також Росію.

"Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним виявом прихильності Китаю до переконання та просування переговорів, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на стороні світу", — заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ван Веньбін під час регулярного брифінгу для преси.

Зазначимо, що візит відбудеться після того, як минулого місяця китайський лідер Сі Цзіньпін уперше після початку російського вторгнення минулого року поговорив телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Китай направив в Україну колишнього посла у РФ із нагородами від Путіна

26 квітня повідомлялося, що Лі Хуей, який протягом 10 років був послом у Росії, стане представником Китаю, спрямованим до України для з'ясування "можливості політичного врегулювання" війни.

За час роботи в Росії китайський дипломат отримав дві державні нагороди, одну з них — "Орден дружби" — 2019 року вручив особисто президент Володимир Путін у травні 2019 року.

Зеленський зателефонував із Сі Цзіньпіном

26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами китайського лідера, Пекін наполягатиме на просуванні переговорів, а також докладатиме власних зусиль для припинення війни та якнайшвидшого відновлення миру в Україні. Президент України висловив сподівання на можливість розвивати всебічну співпрацю з Китаєм та спільно працювати над підтриманням миру та стабільності у всьому світі.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що війна в Україні може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна, саме тому телефонний дзвінок між лідером Китаю та президентом України Володимиром Зеленським на той момент все ще не відбувся.