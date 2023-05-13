"Ми повністю на вашому боці": Зеленський в Італії зустрівся з керівництвом країни

Володимир Зеленський в Італії зустрівся з президентом та прем'єром країни, які гарантували подальшу підтримку Україні у війні проти російських окупантів. Зустріч з Папою Франциском поки що не відбулася.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з президентом Італії Серджо Матареллою та з гловою італійського уряду Джорджією Мелоні. Звіт про зустріч опубліковано на сайті Офісу президента.

Зустріч Зеленського з італійським президентом відбулася у Квіринальському палаці, офіційній резиденції президентів Італії. Розмова двох глав держав тривала приблизно 25 хвилин.

Президент Італії висловив Зеленському та всім українцям свою підтримку та наголосив, що повністю на боці України.

Володимир Зеленський в Італії зустрівся із керівництвом країни Фото: president.gov.ua

"Для мене велика честь бачити вас тут, у Римі. Я попросив зустрітися з вами знову після нашої розмови багато років тому, навіть якщо ми в інших обставинах, ми повністю на вашому боці. Ласкаво просимо, пане президент", — сказав Зеленському президент Матарелла.

Він додав, що переконаний у відновленні справедливості та міжнародного права.

"Мир, заради якого ми всі працюємо, має відновити справедливість та міжнародне право. Це має бути справжній мир, а не капітуляція", – додав президент Італії.

З Квіринальського палацу Зеленський вирушив до Палаццо Кіджі, резиденції прем'єр-міністра Італії, де було заплановано робочий обід з Джорджією Мелоні.

Джорджія Мелоні підтвердила, що Італія у співпраці з головними членами НАТО продовжуватиме надавати необхідну підтримку Україні

Володимир Зеленський із главою італійського уряду Джорджією Мелоні Фото: Офіс президента

За даними агентства ANSA, Джорджія Мелоні підтвердила главі української держави, що Італія у співпраці з головними членами НАТО продовжуватиме надавати необхідну підтримку, зокрема військову, щоб досягти справедливого миру для України, який може виникнути лише за умови припинення російської агресії.

Днями з Папа Римський приймав у Ватикані прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, який передав уродженцю Аргентини "Бородянського півника" та фотоальбом про звірства російської агресії в Україні.

Нагадаємо, що Папа Римський був здивований тим, що ніхто не знає про "миротворчу місію" Ватикану по Україні. Повідомляється, що автори ініціативи, спрямованої на мирне врегулювання, впевнені в її успіху. Але деталі проєкту наразі невідомі.

За словами Папи Франциска, він обговорював становище в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном та митрополитом РПЦ Іларіоном.

У Кремлі також прокоментували ініціативу Ватикану щодо мирного врегулювання війни в Україні.

На початку квітня римський понтифік відслужив першу месу після виходу з лікарні. На зустрічі з жителями італійської столиці він підтримав жінку, яка померла 5-річна дочка.