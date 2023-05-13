Зеленський відповів на заяви Трампа: вже був президентом, і війну не завершив

За словами Володимира Зеленського, свого часу Путін отримав сигнал, що можна йти далі. Саме тому Україна опинилася у сьогоднішній ситуації.

Колишній президент США Дональд Трамп не зміг завершити війну в Україні, коли обіймав цю посаду. Про це італійським журналістам нагадав Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі українського лідера з медіа 13 травня.

Глава держави нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну Росії проти України протягом доби, не закінчив її навіть до повномасштабного вторгнення.

"Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна… Я не впевнений, що він тоді був глибоко у цьому питанні, але він не розв'язав це питання", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що це питання ніхто не розв'язав. І саме з цієї причини Україна опинилася у сьогоднішній ситуації.

"Путін отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішки треба почекати, треба попрацювати з країнами та можна піти далі". Ось чому він пішов далі", – сказав український лідер.

Заява Трампа про війну в Україні та Путіна

Як повідомив американський телеканал CNN 11 травня, 45 президент Сполучених Штатів Америки під час дебатів з виборцями в Манчестері (штат Нью-Гемпшир) заявив, що зараз не час називати президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.

"Якщо ви скажете, що він військовий злочинець, буде набагато складніше укласти угоду, щоб припинити цю справу (війну в Україні — ред.). Якщо він буде військовим злочинцем, люди захочуть схопити його, щоб стратити, він боротиметься набагато сильніше, ніж за інших обставин. Це те, що можна обговорити пізніше", — заявив Трамп.

Трамп не став говорити, чи хоче він, щоб Росія чи Україна виграли війну, коли його запитала про це провідна ведуча дебатів Кейтлан Коллінз із CNN.

"Я не думаю про перемогу та поразку. Я думаю про те, як усе залагодити, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей", — сказав Трамп.

На друге питання модератора про те, чи хоче колишній президент перемоги України, Трамп не став відповідати прямо, сказавши, що хоче, щоб "усі перестали вмирати".

"Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це протягом 24 годин", — заявив Трамп.

Нагадаємо, 5 травня експрезидент Сполучених Штатів Америки виступив на Конференції консервативної політичної дії, що пройшла в Будапешті, і назвав угорського прем'єра "визначним лідером".

Напередодні, 4 травня, на Конференції консервативної політичної дії виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Політик заявив, що якби Дональд Трамп залишився президентом США, то повномасштабної війни України з Росією можна було б уникнути.