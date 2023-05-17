Вкрали понад 1,5 млрд гривень: ексміністру Насалику загрожує до 6 років в'язниці, – прокурори

Колишній міністр та один з ексголів нафтогазового департаменту Міненерго укладали збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена, стверджує Офіс генпрокурора України. Підприємцям списували гроші за експлуатацію держмайна.

Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику висунули нову підозру. Про це повідомив Офіс генпрокурора України 17 травня.

Ексчиновнику та колишньому керівнику нафтогазового департаменту Міненерго інкримінують зловживання службовим становищем. Судячи з інформації на сайті Держбюро розслідувань (ГБР), йдеться про ексміністра Ігоря Насалика.

У лютому 2023 року у зазначеному кримінальному провадженні повідомили про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Тоді підозру отримав саме Насалик.

Ігорю Насалику пред'явили нову підозру

Правоохоронці стверджують, що урядовці змінили договори експлуатації газорозподільних систем. З 37 договорів з операторами 33 було підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких відповідає цілям договірних відносин.

Підозрювані уклали збиткові для країни угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію держмайна штучно списували кошти.

Насалик та його спільники з травня 2017-го по грудень 2020 року не забезпечили надходжень до бюджету на 1,55 млрд гривень, зазначили прокурори.

Підозри повідомили за ч. 2 статті 28 та ч. 2 статті 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання до шести років ув'язнення. Досудове розслідування проводять слідчі ГБР.

Нагадаємо, що Насалика підозрювали у недостовірному декларуванні. За версією слідства, він приховав 1,2 млн доларів з 2015 по 2018 роки. Вищий антикорупційний суд у листопаді 2020 року закрив цю справу.

Фокус раніше писав, що Насалика викликали на бій за правилами ММА за його заяву про зрив планів підвищення видобутку газу компанією "Укргазвидобування".