"А ви впевнені, що справжній Путін живий?": у ГУР пояснили перебування лідера РФ у бункері

"Колективному" президенту РФ укриття врятуватись не допоможе, впевнений спікер ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, масштабні процеси всередині країни-агресорки доженуть лідера і під землею.

Бункер не допоможе президенту Росії Володимиру Путіну вберегти себе від ризиків, пов’язаних з розв’язаною ним війною в Україні. Про це в ефірі телемарафону 18 травня заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Колективний Путін замість того, щоб говорити про перспективи розвитку економіки, вилетів із "Великої Вісімки", обклався санкціями й тепер думає, який бункер глибше, як краще викопати. (…) Якщо хтось думає, що можна на пару поверхів вниз спуститись і там заховатися — ні, не можна. Реальність дожене і там", — сказав представник ГУР.

Він пояснив, що йдеться не про небезпеку, пов’язану з обстрілами ракетами та іншими боєприпасами, а про "більш масштабні процеси" на території РФ. Посадовець переконаний, що вберегтися від них лідеру країни-агресорки бункери допомогти не зможуть.

Також Юсов відповів, як часто російський президент виходить зі свого укриття. За словами речника ГУР, якийсь з Путіних робить це регулярно, однак хто саме — невідомо. Він поставив журналістці риторичне запитання, чи впевнена вона, що справжній Путін нині живий.

"Лукашенко, наприклад, справжній — у нього двійника немає, тому він і хворіє. А що стосується Путіна, то ми розуміємо використання технології двійників. Знаємо, чим один від одного відрізняється. Ну а далі чи справжній, тут уже тільки експертиза покаже, яка буде на міжнародному трибуналі", — заявив Юсов.

Нагадаємо, 17 травня розслідувачі опублікували схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" в Геленджику.

Раніше, 24 квітня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков завіряв, що Володимир Путін не має двійників та не сидить у бункері.