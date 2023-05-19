"Будуть ухвалюватися дуже важливі речі": Данілов підтвердив, що Зеленський відвідає саміт G7

Секретар РНБО пояснив, що президент відстоюватиме інтереси України. На його думку, іноземні лідери по той бік океану не усвідомлюють подій на території країни.

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" (G7) у Хіросімі, в Японії. Це підтвердив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 19 травня.

"Хто б сумнівався, що наш президент там буде присутній. Ми були впевнені, що наш президент там, де потрібно, у будь-якій точці світу, буде знаходитись, щоб розв’язувати питання стійкості нашої країни", — сказав він.

Секретар РНБО пояснив необхідність приєднання Зеленського до зустрічі лідерів країн G7 тим, що політики, перебуваючи "десь далеко, за океаном", не розуміють ситуації в Україні.

"Там будуть ухвалюватися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати саме наші інтереси — пояснювати, надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни", — пояснив він.

За словами Данілова, нині Україна "на радарах" в усіх країн. Посадовець підкреслив, що російсько-українська війна впливає на весь світ.

Однак попри слова секретаря про фізичну присутність Зеленського, пресслужба РНБО зазначила 19 травня, що президент відвідає зустріч лідерів країн G7 в онлайн-режимі.

Нагадаємо, 19 травня у ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський вирушить до Хіросіми та приєднається до саміту G7.

Раніше, 18 травня, ЗМІ писали, що лідери країн "Великої сімки" обговорять "ідею міжнародного мирного саміту щодо України" в Японії.