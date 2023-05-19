Експерт: Влада в Білорусі тримається на Лукашенку та КДБ, усунення одного з них викличе політичну турбулентність

В Білорусі є два стрижні, які тримають систему — Лукашенко та КДБ, яке залишилося ще з радянських часів. Але самостійно жоден з них Білорусь у нинішньому вигляді не втримає.

Президент Росії Володимир Путін не планує позбавлятися так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка, адже він є достатньою мірою підконтрольний. Про це у коментарі Фокусу сказав експерт, колишній працівний СБУ Іван Ступак

"Усе що потрібно і зручно Кремлю, він виконує. Він має антиукраїнську риторику, типу того, що Зеленський — наркоман і Україна готувала власний наступ. Він, ніби сусід, який тобі заборгував грошей, підіграє тобі, але з-під палки і може вислизнути в будь-який момент, — говорить він. — Але, звісно, хотілось би більше. Як кажуть, краще — це ворог хорошому".

Тому, можливо, в Кремлі можуть щось собі нафантазувати. "Щось типу "зараз цього прибираємо і ставимо на його місце прем’єр міністра", — додає Ступак.

Він припускає: Лукашенку знайдуть заміну, а КДБ, яке також тримає систему в Білорусі, можна буде замінити на ФСБ. "Логіка у тому, що у Білорусі є два стрижня, які тримають систему — Лукашенко та КДБ, яке залишилося ще з радянських часів. Але самостійно жоден з них Білорусь у нинішньому вигляді не втримає, при усунені одного країна зайде у серйозну зону турбулентності", — додає експерт.

Нагадаємо, під час параду на Красній площі 9 травня було помітно, що так званий білоруський президент Олександр Лукашенко досить погано виглядає. У медіа зявились чутки, що його отруїли.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Тінь окупації. Чи захопить Путін Білорусь в разі усунення Лукашенка"