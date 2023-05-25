"Хай живе перемога над Японією": у Держдумі РФ хочуть перейменувати дату завершення війни

Росіянам пропонують відзначати "День перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни". Таку ідею політики пояснюють "недружньою кампанією" проти РФ з боку Токіо.

У Державній думі РФ пропонують перейменувати "День закінчення Другої світової війни" на "День перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни". Про розгляд відповідного законопроєкту 25 травня повідомили у "Дума ТВ".

У матеріалі йдеться, що така пам’ятна дата була встановлена у 2010 році. Спочатку "День закінчення Другої світової війни" відзначали 2 вересня, однак у 2020 році було вирішено перенести його на 3 вересня.

Законопроєкт про перейменування пам’ятної дати Держдума ухвалила у першому читанні.

На сайті російського парламенту оприлюднена пояснювальна записка до проєкту, в якій обґрунтована позиція чиновників країни-агресорки. Зміну назви вони пов’язали з повномасштабним вторгненням РФ на територію України та сучасною політикою Японії.

"Токіо у координації з колективним Заходом розв'язав безпрецедентну для сучасних російсько-японських відносин недружню кампанію проти нашої країни. Запущено юридичну процедуру скасування режиму найбільш сприятливої нації для Росії, введено персональні санкції щодо вищого російського керівництва, заблоковано ієнові авуари Банку Росії. У політичному побуті адміністрації Ф.Кісіди міцно закріпилися звинувачення в "агресії" та погрози "змусити заплатити дорогу ціну"", — йдеться у документі.

Окрім того, автори ініціативи впевнені, що перейменування важливе для "захисту територіальної цілісності РФ на Далекому Сході". Про це написали журналісти "НСН".

Під час виступу в Держдумі посадовець країни-агресорки заявив "хай живе перемога над Японією", у відповідь на що пролунали оплески депутатів.

Нагадаємо, 17 травня у ЗМІ повідомили, що в російському парламенті запропонували відправляти на війну в Україні "великих і агресивних" собак.

Раніше, 8 травня, депутат РФ Олексій Журавльов запропонував особливе маркування для товарів з "недружніх країн" — напис "вироблено ворогом Росії". Його хочуть розміщувати "на найвиднішому місці".