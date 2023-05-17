"Витягувати поранених": у Держдумі хочуть відправити бездомних собак воювати в Україні (відео)

За словами депутата від Якутії Федота Тумусова, досвід Другої світової війни довів ефективність залучення безпритульних тварин до бойових дій. Кінологи могли б навчити їх розмінуванню та інших навичках.

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У Держдумі Росії запропонували оригінальний спосіб поповнити втрати окупантів в Україні — відправляти на велику війну безпритульних собак. Про це пише 17 травня російське видання The Moscow Times за підсумками засідання парламенту.

На думку депутата Держдуми від Якутії Федота Тумусова, російські кінологи можуть навчити "різних навичках", зокрема й розмінуванню.

"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різних навичках. Великих і агресивних собак можна направити в зону "спеціальної військової операції". Нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь", — зазначив політик.

Досвід Другої світової війни, як зазначив Тумусов, показав, що такі собаки можуть брати участь і в інших справах.

Заступник голови думського комітету з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Євген Марков сказав, що йому невідомий подібний досвід.

Ідея відправлення собак на війну прозвучала під час обговорення поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами". Документ дозволяє регіональній владі присипляти бродячих собак.

Політика щодо бродячих тварин приймається з урахуванням географічної, кліматичної, соціально-економічної та іншої специфіки регіону, стверджує російська влада.

У Росії вже не вперше пропонують задіяти у повномасштабній війні з Україною бездомних собак. Депутат від КПРФ Віктор Макаров у грудні минулого року говорив про можливість потрапляння собак під мобілізацію.

Нагадаємо, що 11 травня найстаріший собака у світі, пес Бобі породи португальський мастиф, відзначила 31 рік.