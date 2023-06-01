Кучма, Суркіси та Столар на Lamborgini: як VIP-біженці з України відпочивають під час війни, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, як українські нардепи та бізнесмени вільно прилітали до Франції чартерними рейсами. Другого президента України помітили на тренуванні з охоронцями, а нардепа Вадима Столара – на авто за 300 тисяч євро.

Українські VIP-біженці вважають за краще обирати для життя Лазуровий берег, середземноморське узбережжя Франції. Про це йдеться у третій частині розслідування "Української правди" (УП) під назвою "Батальйон Монако".

Журналісти відстежили, як на посадку заходив чартерний рейс із Відня із двома нардепами від проросійської "ОПЗЖ" — Сергієм Льовочкіним та Григорієм Суркісом. За даними джерел, обидва отримали на дозвіл на виїзд з України офіційно — для депутатської діяльності.

Співрозмовники видання у бізнес-колах кажуть, що у Відні Льовочкін та Суркіс бачилися з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Суркіси приїжджали 22 квітня цього року на стадіон "Динамо" дивитись футбол

У розслідуванні також показано, як Льовочкін, а також Григорій та Ігор Суркіси приїжджали 22 квітня цього року на стадіон "Динамо" в Київ дивитися футбол. На стадіон заїхав новий Mersedes Maybah GLS приблизно за 250 тисяч доларів.

Інший Mersedes – білий седан Суркіса журналісти побачили під казино у Монте-Карло.

Столар на Lamborgini за 300 тисяч

Ще один український VIP-біженець, за даними УП, це нардеп Вадим Столар. Він орендує на Лазуровому березі маєток у районі для найбагатших — у комуні Сен-Жан-Кап-Ферра.

Співрозмовники видання у бізнес-оточенні заявили, що Столар їздить на Lamborghini Urus за 300 тисяч євро.

Також на Кап-Ферра переїхала родина ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача, йдеться у матеріалі.

Кучма з охороною та мер Краматорська у Ніцці

Журналісти відшукали на Лазуровому березі другого президента України Леоніда Кучму у супроводі двох охоронців. Його помітили після закінчення тренування — він заходив у маєток свого зятя Віктора Пінчука.

Кучма після початку російського вторгнення прокоментував події в Україні на 15-й день. Наразі про його публічну діяльність нічого невідомо, зазначили автори.

Окрім цього, разом із нардепом Максимом Юхимовим літав до Ніцци та мер Краматорська Олександр Гончаренко. За даними УП, обидва прилетіли чартером до Ніцци 17 березня.

Гончаренко у розмові з журналістами видання спростував факт перебування у французькому місті. Після того, як йому відправили відеокадри перебування в Ніцці, градоначальник підтвердив, що літав туди перевірити дочку, яка нещодавно вступила до місцевого університету.

У Монако журналісти також бачили українського підприємця Олександра Кацубу, колишнього соратника президента Віктора Януковича, ексдепутата Юрія Іванющенка, сина підозрюваного в держзраді бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва та інших.

Зазначимо, що для простих українських біженців у Великій Британії та частині Німеччини будують контейнерні будинки. Українка Елеонора виїхала до Берліна наприкінці березня минулого року, змінила п'ять місць проживання, причому одне з них було неопалюваним.

А в Шотландії понад тисячу біженців з України живуть на круїзному кораблі MS Victoria. Влада країни говорить про завершення контракту на надання їм житлоплощі до 11 липня.