Весь світ боїться "Росатом": чому Росію важко вигнати із ЗАЕС, — експерт

На думку експерта Володимира Омельченко, посилити вплив на РФ можна було, якби ЄС та США відразу після захоплення окупантами ЗАЕС заблокували рахунки та заморозили будівництво всіх об'єктів "Росатому".

Присутності та тиску Міжнародного агентства з атомної енергії на атомній станції в Енергодарі недостатньо, має бути посилений вплив на Росію та конкретно "Росатом" з боку ЄС та США. Про це у коментарі Фокусу сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, йдеться про заморожування контрактів, які "Росатом" має на будівництво нових об'єктів, постачання ядерного палива, яке виробляє РФ.

"Це потрібно було зробити одразу після захоплення Росією ЗАЕС, 4 березня 2022 року, — зазначає Омельченко. — Компанію "Росатом" необхідно було оголосити компанією-терористом, тому що вона брала безпосередню участь".

Експерт вважає, що необхідно було заблокувати усі міжнародні рахунки, заморозити будівництво за кордоном усіх їхніх об'єктів, оголосити у розшук все керівництво, висунути їм звинувачення, щоби цю справу розслідували у Міжнародному кримінальному суді.

"Але цього не сталося, тому що багато хто у світі залежить від ядерних програм Росії. І насамперед це стосується збагачення ядерного палива. Тому, на жаль, комерція та політичні інтереси багатьох країн перемогли необхідні дії, які треба було вжити. Виходить, що ядерний шантаж не так сильно налякав світ, як страх залишитися без комерційної вигоди від постачання збагаченого урану", — наголосив Омельченко.

Представник Центру Разумкова пояснив, що "Росатом" має величезні контракти на будівництво атомної станції, зокрема, в Туреччині та інших країнах. Крім того, російська компанія постачала та постачає обладнання та супроводжує експлуатацію атомних станцій у Болгарії, Угорщині, Словаччині, Фінляндії (проект з будівництва АЕС "Ханхіківі-1" у Фінляндії припинено). Тому — це процес і раптово зупинити його неможливо.

У той же час експерти зазначають, що США, європейські країни, які мають в експлуатації атомні станції, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія, Туреччина, вирішили поетапно відмовлятися від ядерного палива Росії. Але попереджає, що одночасно це зробити неможливо, як і неможливо було одразу відмовитись від усього російського газу та нафти.

Нагадаємо, раніше медіа повідомляли, що російські війська будують окопи та обладнюють вогневі точки навколо ЗАЕС.

Експерти стверджують, що Росія боїться втратити контроль над Запорізькою АЕС під час контрнаступу ЗСУ.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Штурм ЗАЕС. Як звільнити Енергодар і не спровокувати найбільшу ядерну катастрофу в Європі ".