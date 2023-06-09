США та Британія знизять залежність від палива РФ: у Білому домі розповіли деталі

У Вашингтоні та Лондоні заявили, що нові виклики щодо міжнародної безпеки, зокрема, пов'язані з авторитарними державами, такими як Російська Федерація та Китай.

Сполучені Штати Америки та Великобританія оголошували про Атлантичну декларацію про американо-британське економічне партнерство у двадцять першому столітті. Про це повідомила пресслужба Білого дому 8 червня.

У публікації йдеться про нові виклики міжнародної стабільності, пов'язані з сучасними технологіями, недержавними суб'єктами, кліматичними проблемами, а також з авторитарними державами, такими як Російська Федерація та Китай.

США та Британія заявили про намір продовжити спільні зусилля щодо боротьби з ухиленням Росії від санкцій та тими, хто сприяє незаконному вторгненню російської армії в Україну.

Крім того, Вашингтон і Лондон оголосили про запуск річного Спільного плану дій з ланцюжка постачання чистої енергії. Так, через Американсько-британську спільну групу дій з енергетичної безпеки та доступності (JAG) країни мають намір ухвалити рішення про короткострокові заходи, які можна разом вжити до кінця 2023 року.

"JAG також буде мобілізована для визначення найближчих пріоритетів для спільних дій, щоб стимулювати створення нової інфраструктури та можливостей наскрізного паливного циклу до 2030 року на обох континентах і істотно мінімізувати залежність від російського палива, постачання та послуг", — заявили в Білому домі.

Нагадаємо, що за даними Politico від 8 червня, Російська Федерація змогла повернути експорт західних мікрочіпів та електроніки на рівень, який спостерігався до початку повномасштабної війни та міжнародних санкцій.

Раніше, 2 червня, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що деякі запчастини іранських безпілотних літальних апаратів Shahed, якими Росія атакує територію України, виготовляються у дружніх Києву країнах.

Ще ми писали про те, що за інформацією Bloomberg від 1 червня, пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, які держави-члени Євросоюзу отримали ще на початку травня, досі не погоджені.