У БПЛА Shahed знайшли запчастини із країн-союзниць України, – Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, деякі деталі до іранських дронів могли бути закуплені ще на стадії підготовки Росії до повномасштабного вторгнення.

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Запчастини іранських безпілотних літальних апаратів Shahed, якими Російська Федерація атакує територію України, виготовляються у дружніх Києву країнах. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі всеукраїнського телемарафону 2 червня.

Данілов заявив, що необхідно розібратися, як підсанкційна РФ отримує запчастини країн, які є партнерами України, та звернутися до відповідних інстанцій.

"Ми з цим питанням розбираємось. Це не перший такий випадок. Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти Shahed", — сказав чиновник.

Олексій Данилов про походження запчастин Shahed

Як зазначає секретар РНБО, у розпорядженні Києва є майже цілий іранський БПЛА, оскільки українцям неодноразово вдавалося збивати ворожі дрони на своїй території.

"Розібрали, і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії", — констатував Данилов.

Чиновник також зазначив, що ті запчастини, які були випущені у 2019-2021 роках, могли бути закуплені ще на стадії підготовки Росії до повномасштабного вторгнення.

"Але це не знімає певних процесів, які перебувають на контролі та доповідалися на засіданні Ставки сьогодні", — сказав Олексій Данилов.

Нагадаємо, що за даними CNN від 26 травня, Каспійське море, швидше за все, є одним з основних шляхів постачання з Ірану до Російської Федерації дронів Shahed та іншої підтримки.

Раніше, 16 травня, глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна гіпотетично має можливість провести операцію в Ірані, щоб знищити виробництво безпілотників Shahed-136.

Ще ми писали про те, що дослідники з британської організації Conflict Armament Research у своєму звіті за квітень 2023 дійшли висновку, що Росія застосовує проти України іранські ударні безпілотники, які містять технології, вкрадені у Європи ще 17 років тому.