Несподіваний візит: прем'єра Канади Трюдо помітили на вулицях Києва (фото, відео)

До складу делегації в Україну також прибула віцепрем'єр-міністерка Христя Фріланд. Канадські ЗМІ зазначили, що Джастін Трюдо здійснив неанонсований візит до столиці на тлі активізації довгоочікуваного контрнаступу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з неоголошеним візитом прибув до Києва. Про це у суботу, 10 червня, повідомляє канадське медіа CBC.

"Трюдо прибув до української столиці в той момент, коли уряд президента Володимира Зеленського намагався оцінити збитки й провести подальшу евакуацію населення вниз за течією після руйнування гігантської греблі в Каховці. Прем'єр-міністр перебуває в Україні разом із заступницею прем'єр-міністра Христею Фріланд", — повідомили канадські журналісти.

У Києві Трюдо розпочав свій візит із покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Повідомляється, що поїздка Трюдо в Україну була запланована у найсуворішому секреті без відповідних анонсів у ЗМІ.

Журналісти зазначили, що Трюдо вирушив у поїздку "після тижня напружених зусиль" щодо придушення бурхливих лісових пожеж у Квебеку та інших регіонах.

Канадська преса також наголосила, що прем'єр країни прибув до столиці України, "коли українські військові активізували давно очікуваний контрнаступ".

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що в Бахмуті загинули двоє канадських добровольців. Один із загиблих за кілька днів до загибелі зв'язався з журналістами й розповів їм, що дуже непокоїться через важкі бої за Бахмут.

Раніше, 21 квітня, повідомлялося, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 29 млн доларів, куди увійдуть стрілецька зброя, боєприпаси, засоби зв'язку, паливо та інші предмети постачання.