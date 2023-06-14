Людей змило з будинками швидкою течією: як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС

За словами місцевих жителів, на нижніх затоплених вулицях Олешек плавали десятки тіл, але російські військові забирали їх і ховали, щоб уникнути галасу.

Після затоплення частини Херсонської області у воді можна було побачити тіла загиблих як російських військових, так і цивільних. Ситуація ускладнилася, коли вода почала сходити. Про це у коментарях Фокусу розповідають місцеві жителі та правозахисники.

"Я особисто бачив, як по Олешкам плавають тіла. Не було можливості допомогти. Я витягував одного старого на паркан, але з собою не міг дотягнути, бо він би нас утопив. Думаю, загинуло багато людей похилого віку, більшість молоді виїхали, а от старші люди – ні", – розповів місцевий житель Олешек Сергій.

За його словами, центральний цвинтар Олешек підтоплений на 10-15%, а ще один повністю — рівень води над могилами там сягав близько метра.

"Ходять чутки серед місцевих, що на нижніх затоплених вулицях плавали десятки тіл і росіяни їх тихенько кудись забирали, щоб не було галасу, що там таке відбувається", — наголосив він.

Про десятки, а то й сотні загиблих говорить і дослідниця ситуації на півдні України правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини Анастасія Пантелєєва.

"Місцеві кажуть, що будинки, які були розташовані неподалік ГЕС, змило першим потоком разом з людьми, які спали. Також поряд з Новою Каховкою розташоване село Кринки, там була стрімка течія, люди бачили тіла людей у воді — цивільних та військових. Зараз їх прибиває до берегів нижче за течією Дніпра", — пояснює Анастасія.

Нагадаємо, журналісти The New York Times з'ясували, що 6 червня Каховську ГЕС могли підірвати зсередини. На це вказують масштаби руйнувань греблі.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Росіяни евакуювали за 1 тисячу доларів", — як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС ".

Нагадаємо, 12 червня українські прикордонники зафіксували некеровані вибухи боєприпасів, які виносить на берег Чорного моря разом з уламками побутових речей, після затоплень, до яких спричинив підрив дамби Каховської ГЕС.

Також нагадаємо, що мер Нової Каховки Володимир Коваленко озвучив дві найголовніші проблеми, з якими зіткнулися городяни: це загибель майбутнього врожаю і ризик епідемії через трупи тварин.