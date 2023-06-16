"У нас більше, ніж у країн НАТО": Путін заявив, що РФ не скоротить запаси ядерної зброї (відео)

За словами президента РФ Володимира Путіна, західні країни постійно провокують Москву на жорсткі дії та чекають, що вона почне "кнопки натискати".

Президент Росії Володимир Путін 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) заявив, що Кремль має в своєму розпорядженні велику кількість ядерної зброї і не скоротить її запаси, повідомляють російські ЗМІ.

"У нас такої зброї більше, ніж у країн НАТО. Вони знають про це і постійно схиляють, щоб ми розпочали переговори щодо скорочення — хрін їм, розумієте, як у нас у народі говорять", — сказав глава держави.

За його словами, західні країни постійно провокують Москву на жорсткі дії та чекають, що вона почне "кнопки натискати".

"Такої необхідності немає, тому що противник на лінії фронту успіху не має. І, розуміючи, що успіх малоймовірний, нас провокують на якісь жорсткі дії в надії потім тицьнути пальцем і сказати: ну ось, дивіться, які вони злі, які жорстокі і з ними не можна мати справу, і всім нашим партнерам на це вказати», – пояснив Путін.

При цьому він нагадав, що Росія може застосувати ЗМЗ, якщо створюється загроза для "територіальної цілісності, незалежності та суверенітету існування держави".

Виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Російський лідер також торкнувся теми розміщення ядерної зброї в Білорусії. Це, наголосив він, елемент стримування.

"Щоб усі, хто замислюються про те, щоб завдати нам стратегічної поразки, не забували про цю обставину", — підсумував глава держави.

16 червня Фокус писав про те, що Путін назвав умову застосування ядерної зброї в Україні. Президент Росії Володимир Путін припустив, що РФ може використати ядерну зброю проти України. Таку заяву глава Кремля зробив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Також у ході ПМЕФ Путін заявив про зміни у глобальній геополітиці та закликав посилювати економіку. З його слів, світ став багатополярним, натякнувши, що США нібито втратили свої позиції глобального гравця.