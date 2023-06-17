Байден не спрощуватиме вступ України до НАТО, – журналіст

За словами журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, американський лідер дав негативну відповідь на пряме запитання.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не планує спрощувати процедуру вступу України до НАТО. Про це повідомляє журналіст Fox News Лукас Томлінсон у своєму Twitter-акаунті.

"Байдена запитали, чи полегшуватиме він вступ України до НАТО. "Ні", — відповів він", — йдеться в повідомленні.

ЗМІ писали, що Байден підтримує спрощення процесу вступу України до Альянсу

16 червня видання Axios з посиланням на свої джерела, знайомі з дискусіями в Білому домі, повідомив, що Джо Байден підтримав план генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який передбачає, що Україна не повинна виконувати план дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до Альянсу.

Журналісти уточнили, що процес виконання плану дій щодо членства потребує виконання низки реформ та критеріїв, що може зайняти роки і навіть десятиліття.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що представники Північноатлантичного альянсу все більше схиляються до спрощення процесу вступу України до НАТО. Німеччина висловила намір підтримати цю ініціативу.