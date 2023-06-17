Досягли дна журналістики. МЗС розкритикувало французький телеканал за репортаж про окупантів

Скандальне відео було зняте з позицій російських загарбників на окупованих Росією українських територіях.

Журналісти французького телеканалу TF1, проводячи зйомки на окупованій Росією території, порушили закони України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"Повідомлення TF1 про те, що російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, досягає нового мінімуму журналістики", – наголосив представник дипломатичного відомства.

Він зазначив, що знімаючи свій репортаж журналісти французького телеканалу рекламують так звану міць російської армії і додав, що такі дії ганьблять пам'ять тих, хто загинув у результаті російської агресії.

"Крім того, TF1 відвідував окуповані території, порушуючи закони України", – резюмував Ніколенко.

Скандальне відео TF1

Реакцію українського МЗС викликав репортаж журналістів французького телеканалу, опублікований у YouTube 15 червня. На момент публікації цього матеріалу відео набрало 139 тисяч переглядів.

Репортаж TF1 було знято з позицій російських загарбників на тимчасово окупованих українських територіях. На кадрах видно дорогу до позицій ЗС РФ, а також бліндажі окупантів,

Російські військові коментували ситуацію з боєприпасами та безпілотниками, а також розповідали, як застосовують озброєння проти ЗСУ.

Тим часом журналіст, який перебуває за кадром, не згадує про те, хто є агресором, і не наводить фактів із широкого контексту війни Росії проти України.

Водночас у репортажі йдеться про те, що російські військові довго готувалися до контрнаступу України та чекають на нього.

Нагадаємо, 16 травня посол України у Франції Вадим Омельченко зажадав вибачень від французького телеканалу RTL, який потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського. Ведуча однією із передач заявила в ефірі, що він приїжджав до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто".

У січні ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу TF1. Обстріл прифронтового міста стався у момент, коли журналіст Поль Гасьє вийшов на зв'язок зі студією.