Путін показав африканським лідерам нібито узгоджений у Туреччині договір із Києвом, – росЗМІ

За словами президента Росії, у документі було зафіксовано постійний нейтралітет та гарантії безпеки для України.

У суботу, 17 червня, президент Росії Володимир Путін на переговорах з африканською делегацією в Санкт-Петербурзі показав главам держав, що приїхали, проєкт договору, який Україна і РФ нібито парафували навесні 2022 року. Про це повідомляє російське видання РБК.

Зазначається, що Путін зачитав назву документа: "Договір про постійний нейтралітет та гарантії безпеки України". Він також заявив, що в ньому нібито містилися положення про нейтралітет та гарантії безпеки Україні.

"Однак після відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей Україна від нього відмовилася і "викинула на звалище історії", заявив президент Росії. Про те, що російська сторона "кардинально скоротить військову активність на київському та чернігівському напрямках" Міноборони оголосило після переговорів у Стамбулі 29 березня 2022 року", – пише видання.

Путін стверджує, що в документі, який він показав, вісімнадцять статей і він парафований представником Києва. Також президент Росії додав, що до договору є додатки.

"Вони стосуються і збройних сил, стосуються й інших речей. Все прописано – до одиниць бойової техніки та особового складу", – цитує слова російського лідера РБК.

Крім того, Путін наголосив, що від мирних переговорів нібито відмовилася Україна, а не Росія.

Нагадаємо, 16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито знищила п'ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні та може вдарити по будь-якій будівлі у столиці.

Цього ж дня, коли лідери африканських країн перебували у Києві з мирною місією, Росія обстріляла українську столицю. Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Путін, ймовірно, не контролює власну армію, оскільки вона обстрілює глав держав.