Спікер російського президента наголосив, що в України практично немає тієї техніки, яка була на початку повномасштабного вторгнення.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що завдання РФ щодо "демілітаризації України" частково виконане. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами спікера президента Росії, на початку повномасштабного вторгнення в України було багато озброєння, яке вони "знищили". Після цього усе більше постачають військову техніку західні партнери, що "ускладнює конфлікт".

"Справді, Україна була сильно мілітаризована на момент початку спеціальної воєнної операції (повномасштабної війни, — ред.). І, як вчора сказав Путін, одним із завдань було демілітаризація. Фактично це завдання виконане. Тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує і все більше систем озброєння, які постачають їй країни Заходу", — зазначає Пєсков.

За словами спікера Путіна, західні партнери України "на чолі з Вашингтоном" стають стороною конфлікту та ускладнюють ситуацію.

"Конфлікт затягується. Ситуація в Європі стає більш напруженою", —додає прессекретар.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков не готовий вступати в діалог з українською стороною.

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