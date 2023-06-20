Полон у Будапешті: Уряд Угорщини позбавив українських військовополонених свободи

За словами адвоката Андрія Яковлєва, дії уряду Угорщини порушують Міжнародне право прав людини, тому Україна може використати правило 39 Регламенту Європейського суду з прав людини, щоб повернути своїх громадян.

Угорщина не є стороною міжнародного збройного конфлікту, тому невідомі правомірні підстави передачі цій країні військовополонених, як це було з передачею командирів "Азова" Туреччині. Про це у коментарі Фокусу розповів адвокат Андрій Яковлєв.

"Поки що історія виглядає дивною, адже ми не знаємо всієї інформації, — зазначає він, — Ймовірно, ці військовополонені самі погодилися на такі умови. Ця ситуація схожа на ту, що трапилася з командирами "Азова" в Туреччині. За фактом вони утримуються в третій країні для недопущення приєднання до війська, що є головною метою полону".

Яковлєв додав, що поки що уряд цієї країни не пояснив підстави утримання наших людей, але можна констатувати, що Угорщина позбавила українських громадян свободи — затримані не можуть вільно пересуватися і змушені залишатися під контролем уряду Угорщини в невідомому місці.

При цьому Угорщина не є стороною міжнародного збройного конфлікту, тому невідомі інші передбачені Третьою Женевською конвенцією правомірні підстави передачі їй військовополонених, як це мало місце з передачею командирів "Азова" Туреччині".

"Можна припустити, що дії уряду Угорщини порушують Міжнародне право прав людини, зокрема ст.5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Обов'язки Венгриї перед країнами — учасницями Європейської конвенції, зокрема, і України забороняють самовільне позбавлення свободи, без передбачених цією статтею підстав", — наголосив юрист.

За його словами, у цій ситуації Україна може спробувати використати правило 39 Регламенту Європейського суду з прав людини, яке дозволяє суду у виняткових випадках втручатися негайно та фактично наказати уряду, в даному випадку, Угорщини негайно вдатися до певних дій — повернути Україні її громадян.

Українські військовополонені у Будапешті: що відомо

Нагадаємо, 9 червня представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Російська православна церква передала Угорщини одинадцять полонених українців угорського походження. Він запевнив, що уряд України не був проінформований про відповідні урядові переговори між країнами.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що угорці та "гравці" з іншої неназваної країни провернули "таємну операцію", щоб підкріпити образ угорського прем'єра як "єдиного захисника" свого народу.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Угорська операція: де Будапешт та російська церква ховають українських військових".