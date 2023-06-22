ОАЕ та ПАР запропонували перемовини між парламентами України та Росії для завершення війни

Делегація вважає, що варто прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення кроків, які допоможуть завершити бойові дії в Україні.

Парламенти Об’єднаних Арабських Еміратів та Південної Африки заявили, що варто провести перемовини між Україною та Росією для припинення війни. Про це інформує News24.

Під час зустрічі представники обох держав заявили, що варто прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення кроків, які допоможуть завершити бойові дії в Україні. Українські та російські колеги нібито позитивно оцінили роботу делегації.

Наступні рішення передбачають залучення двох парламентів до обговорення таких тем:

відправлення листа з детальним описом шляхів пом’якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох сферах: ядерна безпека, захист екологічно вразливих об’єктів, продовольча безпека, доступ до військовополонених і обмін ними;

намагання відшукати можливі шляхи для запрошення обох делегацій зібратися у певному місці для обговорення ініціатив;

взаємодія з іншими сторонами для сприяння позитивним змінам у поточній ескалації тривалого конфлікту.

"Мирні ініціативи" африканської делегації

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса з делегацією лідерів африканських країн привіз до української столиці свій план мирної ініціативи. Інтерес країн Африки полягає у включенні певних закликів до деескалації бойових дій. Йдеться про невідкладний початок перемовин, звільнення військовополонених і повернення Росією викрадених дітей, а також про підтримку великої гуманітарної місії.

Представники делегацій підтвердили, що суверенітет держав варто поважати відповідно до принципів та норм Статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони висловилися за нагальну необхідність гарантування безпеки обох країн.

Нагадаємо, 16 червня у МЗС України пояснили, що ракетна атака на Київ під час перебування африканської делегації була цілеспрямованим кроком. На думку голови відомства, Росія показала африканцям, що хоче війни.