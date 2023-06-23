Іранські дрони, порти та медіа: Рада ЄС ухвалила 11-й пакет санкцій проти РФ

У межах останнього пакета санкцій було додано 87 нових компаній до списку, які безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс. До цих фірм будуть застосовуватися більш жорсткі обмеження на експорт.

Рада Європейського Союзу ухвалила 11-й пакет економічних і персональних санкцій проти Росії, який спрямований на посилення наявних обмежень і боротьбу з обходом санкцій. Про це в п'ятницю, 23 червня, повідомили у пресслужбі відомства.

"Наші санкції вже завдають важкого удару по російській економіці і по здатності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет заходів посилює наш тиск на Росію і військову машину Путіна. Розв'язуючи проблему обходу санкцій, ми максимально посилимо тиск на Росію, позбавивши її ресурсів, яких вона так відчайдушно потребує, щоб продовжувати свою незаконну війну проти України", — наводить цитату голови Європейського парламенту Жозепа Борреля пресслужба Ради ЄС.

Згідно з повідомленням Ради ЄС, нові заходи спрямовані на боротьбу з обходом санкцій і включають посилення двостороннього та багатостороннього співробітництва з третіми країнами, а також надання технічної допомоги. У разі, якщо такі заходи виявляться недостатніми, ЄС планує вжити "швидких, пропорційних і цільових дій у вигляді відповідних індивідуальних заходів у відповідь на участь операторів із третіх країн в обході санкцій".

Якщо після цього, як ідеться в повідомленні, проблема збережеться значною і системною, ЄС може застосувати "крайні заходи" та обмежити продаж, постачання, передачу або експорт товарів і технологій, які вже заборонено ввозити в Росію, особливо тих, що можуть використовуватися для ведення війни, щодо третіх країн, що становлять "постійний і особливо високий ризик" обходу санкцій.

Що включають санкції проти РФ

Нові санкції забороняють транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які можуть використовуватися у військових цілях, авіації або космічній індустрії, а також авіаційного та ракетного палива, призначеного для перевезення з ЄС до третіх країн.

У межах нового пакета було внесено до списку додаткові 87 компаній, що надають пряму підтримку російському військово-промисловому комплексу. До цих компаній будуть застосовуватися більш суворі експортні обмеження. Серед них чотири іранські виробники дронів, які постачають їх у Росію, а також компанії з третіх країн, які надають допомогу Росії в обході торговельних обмежень.

У новому пакеті санкцій розширено список товарів, які можуть бути використані Росією у військових цілях. До цього списку було додано електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних компонентів та друкованих плат, а також компоненти оптичних приладів, навігаційне обладнання, метали, що використовуються в оборонній промисловості, і морське обладнання.

Санкційний список також включає 5 нових медіа, включно з RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon. Вони визнані контрольованими або опосередковано підконтрольними РФ і використовуваними для маніпулювання інформацією. Було розширено заборону на перевезення товарів до ЄС автодорожнім транспортом — причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Росії.

З метою протидії спробам обману та обходу санкцій, пов'язаним з перевезенням нафти та нафтопродуктів, у порти та шлюзи ЄС заборонено доступ суден, що здійснюють перевалку з судна на судно. Це застосовується, якщо у компетентних органів є достатні підстави вважати, що судно порушує санкції щодо імпорту російської нафти та нафтопродуктів або перевозить нафту, придбану за ціною, вищою за певну межу.

Також санкції застосовуються до осіб і компаній на персональному рівні, назви та імена яких у Раді ЄС поки що не озвучили.

Нагадаємо, днем раніше, 22 червня, WSJ повідомляв, що в Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт до третіх країн за допомогу Росії в обході обмежень.

21 червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дасть змогу посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.